Знаменитости, которые начали карьеру после 30





Лучший друг персонажа фильма «Побег из Шоушенко» Энди Дюфрейна в 30 лет сыграл в бродвейском мюзикле «Хелло, Долли!». Роль помогла Фриману перейти на телевидение, но с годами его карьера и личная жизнь стали рушиться. Только работа в картине «Уличный парень» помогли актеру вернуть былую популярность.Жонг начинал карьеру с работы врача. После семи лет практики он занялся актерским мастерством и стендапом. В 2007 году восходящую звезду заметили и пригласили на съемки в фильм «Немножко беременна». Роль мистера Чау в «Мальчишнике в Вегасе» сделала актера знаменитым.Свой путь на Олимп славы актер начал с выступлений в составе рок-группы под названием Seona Dancing. Коллектив не добился признания, поэтому Джервэйс устроился на радио. К 40 годам экс-вокалист создал «Офис», ставший знаменитым в США и Британии. Его неоднократно приглашали сниматься в оскароносные фильмы, но он предпочел карьеру стендап комика.Актер отлично передал характер профессора Снейпа во франшизе «Гарри Поттер», но по настоящему известным стал только в 42 года, когда вместе с Брюсом Уиллисом засветился в картине «Крепкий орешек».В 31 год роль очаровательного секретаря Пэм Бисли в «Офисе» исполнила Дженна Фишер. Рейтинги сериала росли, поэтому его продлили на девятый сезон. Головокружительный успех и ряд наград от Гильдии сценаристов позволили актрисе стать продюсером ситкома.Актер начинал свой путь с работы в рекламных роликах. Иногда ему доставались роли второго плана, но настоящий успех к нему пришел в 44 года, после съемок в фильмах «Малкольм в центре внимания» и «Во все тяжкие». В мир кино Крэнстон попал случайно, когда школьный консультант порекомендовал ему обратить внимание на курс актерского мастерства. Юноша послушался и неоднократно вспоминал мудрый совет, в корни изменивший его жизнь.Актриса, известная своими необычными репликами, засветилась в кино после 30. В 2005 году Линч сыграла собственницу торговой точки в «40-летнем девственнике» и психиатра в картине «Два с половиной человека». Слава пришла к ней после 50 лет, когда продюсеры отдали звезде роль Сью Сильвестр в «Хоре».в 90-е годы Реннер часто приглашали в разные многосерийные ленты, но они не приносили ему большой популярности. В 1995 году актер снялся в картине «Большое путешествие», но настоящая известность пришла к нему спустя семь лет, после дебюта фильма «Палач Дамер». В 31 год, получив мощную мотивацию к дальнейшему развитию, звезда начал активно сниматься и удостоился «Оскара» за роль в «Повелителе бури». Сейчас Реннер считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров, задействованных в работе над вселенной Marvel.Жизнь Роулинг складывалась непросто. Она осталась одна с маленькой дочкой на руках. В этот период у нее не было ни гроша. Работая на старой, разваливающейся печатной машинке, писательница создала мир «Гарри Поттера». В этот момент ей исполнилось 34 года. Слава с головой накрыла автора бестселлеров, а деньги от миллионов проданных книг стали «течь ручьем», сделав Роулинг богатейшей британкой, обошедшей по уровню состояния королеву Елизавету II.В 30 лет актер еле сводил концы с концами. Чтобы прокормить беременную супругу, ему приходилось пренебрегать принципами и сниматься в порнофильмах. Сталлоне написал сценарий и обивал пороги студий в надежде продать рукопись. Покупатель мог заполучить «Рокки» только согласившись дать автору главную роль. Картина стала хитом и сделала Сталлоне звездой всей последующих культовых боевиков.Успехи и поражения бывают у каждого человека. Главное – всегда идти вперед, добиваясь цели. Даже самые высокие вершины покорятся человеку, готовому трудиться с утра до ночи, не сдаваться, верить в себя. Конечно, иногда слава может застигнуть человека случайно, но такие случаи настолько редки, что лучше не надеяться на авось и добиваться успеха самостоятельно.