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Знаменитости, которые начали карьеру после 30
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Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Количество развитых и гениальных молодых людей стало расти. Многие становятся известными до 30 лет, но бывают случаи, когда слава приходит позже.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Морган Фриман
Лучший друг персонажа фильма «Побег из Шоушенко» Энди Дюфрейна в 30 лет сыграл в бродвейском мюзикле «Хелло, Долли!». Роль помогла Фриману перейти на телевидение, но с годами его карьера и личная жизнь стали рушиться. Только работа в картине «Уличный парень» помогли актеру вернуть былую популярность.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Кен Жонг
Жонг начинал карьеру с работы врача. После семи лет практики он занялся актерским мастерством и стендапом. В 2007 году восходящую звезду заметили и пригласили на съемки в фильм «Немножко беременна». Роль мистера Чау в «Мальчишнике в Вегасе» сделала актера знаменитым.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Рики Джервэйс
Свой путь на Олимп славы актер начал с выступлений в составе рок-группы под названием Seona Dancing. Коллектив не добился признания, поэтому Джервэйс устроился на радио. К 40 годам экс-вокалист создал «Офис», ставший знаменитым в США и Британии. Его неоднократно приглашали сниматься в оскароносные фильмы, но он предпочел карьеру стендап комика.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Алан Рикман
Актер отлично передал характер профессора Снейпа во франшизе «Гарри Поттер», но по настоящему известным стал только в 42 года, когда вместе с Брюсом Уиллисом засветился в картине «Крепкий орешек».
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Дженна Фишер
В 31 год роль очаровательного секретаря Пэм Бисли в «Офисе» исполнила Дженна Фишер. Рейтинги сериала росли, поэтому его продлили на девятый сезон. Головокружительный успех и ряд наград от Гильдии сценаристов позволили актрисе стать продюсером ситкома.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Брайан Крэнстон
Актер начинал свой путь с работы в рекламных роликах. Иногда ему доставались роли второго плана, но настоящий успех к нему пришел в 44 года, после съемок в фильмах «Малкольм в центре внимания» и «Во все тяжкие». В мир кино Крэнстон попал случайно, когда школьный консультант порекомендовал ему обратить внимание на курс актерского мастерства. Юноша послушался и неоднократно вспоминал мудрый совет, в корни изменивший его жизнь.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Джейн Линч
Актриса, известная своими необычными репликами, засветилась в кино после 30. В 2005 году Линч сыграла собственницу торговой точки в «40-летнем девственнике» и психиатра в картине «Два с половиной человека». Слава пришла к ней после 50 лет, когда продюсеры отдали звезде роль Сью Сильвестр в «Хоре».
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Джереми Реннер
в 90-е годы Реннер часто приглашали в разные многосерийные ленты, но они не приносили ему большой популярности. В 1995 году актер снялся в картине «Большое путешествие», но настоящая известность пришла к нему спустя семь лет, после дебюта фильма «Палач Дамер». В 31 год, получив мощную мотивацию к дальнейшему развитию, звезда начал активно сниматься и удостоился «Оскара» за роль в «Повелителе бури». Сейчас Реннер считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров, задействованных в работе над вселенной Marvel.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Джоан К. Роулинг
Жизнь Роулинг складывалась непросто. Она осталась одна с маленькой дочкой на руках. В этот период у нее не было ни гроша. Работая на старой, разваливающейся печатной машинке, писательница создала мир «Гарри Поттера». В этот момент ей исполнилось 34 года. Слава с головой накрыла автора бестселлеров, а деньги от миллионов проданных книг стали «течь ручьем», сделав Роулинг богатейшей британкой, обошедшей по уровню состояния королеву Елизавету II.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Сильвестр Сталлоне
В 30 лет актер еле сводил концы с концами. Чтобы прокормить беременную супругу, ему приходилось пренебрегать принципами и сниматься в порнофильмах. Сталлоне написал сценарий и обивал пороги студий в надежде продать рукопись. Покупатель мог заполучить «Рокки» только согласившись дать автору главную роль. Картина стала хитом и сделала Сталлоне звездой всей последующих культовых боевиков.
Знаменитости, которые начали карьеру после 30

Успехи и поражения бывают у каждого человека. Главное – всегда идти вперед, добиваясь цели. Даже самые высокие вершины покорятся человеку, готовому трудиться с утра до ночи, не сдаваться, верить в себя. Конечно, иногда слава может застигнуть человека случайно, но такие случаи настолько редки, что лучше не надеяться на авось и добиваться успеха самостоятельно.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 11:34

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