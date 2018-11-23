Самые дорогие траты знаменитостей современности





Семейство Кардашьян привыкло к роскоши. Находясь под прицелом камер, знаменитости выставили свою жизнь на всеобщее обозрение. Самую дорогую покупку в честь 35-летия супруги Ким Кардашьян сделал ее супруг. Канье Уэст потратил 5 млн рублей на бюстгальтер. Оценила ли широкий жест рэпера жена, неизвестно.В 2014 году Арнольд Шварценеггер, сыгравший «железного Арни», потратил 1,4 млн долларов на танк М47, на котором он нес службу, находясь в рядах австрийской армии. Сейчас техника украшает ранчо актера в Калифорнии. Актер не стал комментировать дорогостоящую покупку, поэтому из каких побуждений она сделана, до сих пор секрет.Несколько лет назад Джордж Клуни подарил своей супруге, являющейся любительницей японской кухни, ресторан. Заведение обошлось актеру в 400 тыс. долларов. Крупные расходы оправданы, так как бизнес самоокупаем.Пять лет назад супруг подарил Кире Найтли 100-летнее оливковое дерево. Супруги посадили привезенное из Франции растение на заднем дворе. За необычный подарок Джеймс Райтон заплатил 3 тыс. евро. Возможно, для пары оливки являются неким олицетворением чувств.В 2012 году Джастин Тимберлейк выкупил контрольный пакет акций Memphis Grizzlies. Разумеется, баскетболисты не стали личной собственностью музыканта, но он получил право командовать спортсменами. Аналогичное вложение также сделали Jay-Z и Уилл Смит. Сумма сделки не называется.В 2005 году маленький остров на Фиджи позволили себе Мел Гибсон. Земля обошлась актеру в 15 тыс. долларов. Аналогичная собственность имеется у Марлон Брандо, Николаса Кейджа, Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо, Селин Дион, Рики Мартина, Михаэля Шумахера, Робина Уильямса, Шакиры, Эдди Мерфи, Дэвида Копперфилда.В 2003 году, переживая развод с возлюбленной, Том Круз потратил 200 тыс. долларов на билет, дающий ему право в качестве туриста отправиться в космос. Дата начала путешествия остается открытой.Четыре года назад, в преддверии Рождества, Джастин Бибер стал владельцем самолета. Стоимость лайнера, как и причина его покупки, неизвестна.В 2014 году Дрю Бэрримор без всяких объяснений купила гей-клуб Revolver, расположенный в западной части Голливуда. Актриса позже заявила, что выступает за однополые браки и не приемлет дискриминацию по половому признаку, поэтому хотела стать частью мира, который понятен не многим.Брэдли Купер посетил Филадельфию для съемок в фильме «Мой парень – псих». Актер обратил внимание на огромное количество бездомных и на личные средства купил для них сотни теплых пальто. Он единственный представитель шоу-бизнеса из рейтинга, переживающий за других людей.Богатство бывает материальным и нематериальным. Ко второму типу больше относится духовный мир человека, доступ к культуре, образованию. К сожалению, не все могут совместить оба типа, отдавая предпочтение жизни в роскоши. Представленный выше список наглядно демонстрирует страсть людей, имеющих миллионы, к удовлетворению личных потребностей. Из 10 звезд только один актер подумал о ближних.