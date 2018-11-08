Саша Черно вычеркнет из своей жизни тех, кто придет на свадьбу к Купину и Донцовой, а не к ним с Иосифом

"Мне неприятен сегодняшний конфликт. Я попросила Купина выбрать другую дату: в конце ноября или в январе. Наша свадьба будет в Москве. Она состоится в любом случае. У Купиных даже заявление не подано, естественно, им проще перенести дату. Я приглашу тех людей, которых хочу видеть на своём торжестве. Придут — хорошо, не придут — вычеркну из своей жизни", — категорично заявила Саша.





Этих гостей они с Иосифом Оганесяном будут делить с парой Алексей Купин - Майя Донцова, которые в эти дни тоже сочетаются.Роман Капаклы и Марина Африкантова, например, уже решили не приходить на свадьбу Александры, и пышная красотка уже сказала, что свои выводы о них она уже сделала. Саша прямо заявила, что тех, кто не придет на их свадьбу, она просто-напросто вычеркнет из своей жизни.Алексей Купин уже подметил, что подруга Иосифа некрасиво общается с народом, и если она не угомонится, то её свадьба с Иосифом пройдёт без гостей.Виктор Литвинов говорит, что лучше они с Татьяной вообще никуда не пойдут, чтобы не обижать молодоженов. Один лишь Валерий Блюменкранц уже определился, что веселится он будет у Черно и Оганесяна, чему Саша очень рада.