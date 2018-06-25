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Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно

Пляжный сезон открыт, и собираясь в отпуск, мы печально рассматриваем себя в зеркале, надев прошлогодний купальник: на бедрах появились «наплывы», живот хочется немедленно «отрезать», да и ноги далеки от стройности. Как всегда, подкачали пресловутые проблемные зоны. Не расстраивайтесь. Если у вас есть в запасе несколько недель, принимайтесь за дело! А чтобы вам легче было справиться с собственным телом, мы составили небольшое руководство к похудению, которое под силу всем. А главное, поможет не навредить вашему здоровью.


Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно


Во-первых, пересмотрите рацион питания. Как это ни банально прозвучит, чтобы похудеть, надо есть меньше. Количество не должно отражаться на качестве вашего питания. Ежедневное поедание свежих овощей, фруктов, в частности, шпината (утоляет чувство голода), правильный питьевой режим (2-2,5 литра воды в день), замена мяса рыбой и грибами, сухофрукты в качестве перекусов, добавка к блюдам такой специи как куркума (выводит лишнюю жидкость, препятствует образованию жировых клеток)- обязательно поможет избавиться от лишних килограммов.

Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно


Во-вторых, важен режим питания. Лучше меньше, но чаще – вот ваш девиз. Порцию уменьшить, а количество приемов пищи увеличить. И при этом не забывайте тщательно пережевывать пищу: насыщение наступит быстрее, а организму будет легче переварить калории и не отложить их в жир.

Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно


В-третьих, необходимы посильные физические нагрузки, включая кардионагрузки. Не отказывайте себе в удовольствии заниматься любимыми занятиями. Катайтесь на велосипеде и роликах, ходите в спортзал, займитесь йогой, бегайте трусцой, танцуйте – выбирайте то, что по душе. При этом сконцентрируйтесь на проблемных зонах, и больше нагружайте пресс, бедра, ягодицы.

Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно


В-четвертых, высыпайтесь. Хороший здоровый сон – залог вашего успешного преображения. Не отдохнувший организм потребует у вас компенсации в виде углеводов, и вам будет трудно устоять перед соблазном съесть что-нибудь сладенькое и жирненькое.

Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно


В-пятых, откажитесь от курения, если такая привычка у вас имеется. Не верьте, что, бросив сигарету, вы тут же поправитесь еще больше. Наоборот, одышка как следствие вредной привычки не позволит в полной мере одолеть физические нагрузки, так необходимые для похудения.

Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно


В-шестых, активно занимайтесь сексом: он помогает сжигать калории быстро и эффективно!
А самый главный совет для желающих вернуть себе стройность – верьте в себя! Просыпайтесь утром с улыбкой и, глядя в распахнутое окно, говорите: Жизнь прекрасна и удивительна! У меня все получится! Я самая стройная и красивая!

Стройность лишней не бывает: как похудеть в проблемных местах быстро и безопасно
 
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dzen / Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Вчера, 15:27
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