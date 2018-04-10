Ольга Бузова заявила, что неровно дышит к Дэвиду Бекхэму

Несколько дней назад телеведущая эпатажно-известной телестройки «Дом-2», а также восходящая исполнительница провела первую свою пресс-конференцию, на которой официально объявила о запуске собственной IT-платформы. Вероятно, что Ольгу настолько радует ее новая идея, что теперь она рассказывает о ней буквально в каждом интервью.Как бы то ни было, но СМИ по-прежнему больше интересует личная жизнь знаменитости, которой, по словам Бузовой, у нее нет на протяжении уже 2 лет.На днях в Сети появилось новое интервью с 32-летней певицей, в котором обворожительная брюнетка рассказала о планах на будущее, о личной жизни, а также заявила, кто из знаменитых личностей всегда привлекал ее внимание.Ольга призналась, что в определенный момент ей становится больно и сложно постоянно справляться с большим количеством негатива в свою сторону. Именно в такие моменты возле звезды оказываются ее самые близкие и родные люди. А вот понимания и поддержки от любимого молодого человека у телеведущей нет, так как того самого, по рассказам Бузовой, она до сих пор так и не встретила.Знаменитость сообщила, что совсем скоро выделит месяц в своем жестком графике, чтобы отыскать своего единственного на новом проекте телеканала ТНТ, главной героиней которого станет именно она. Журналистам удалось узнать, какой типаж мужчин привлекает Ольгу и кем из звезд мирового масштаба она восхищается.По словам Бузовой, у нее нет определенного типажа мужчины, так как все зависит от искры, которая либо пробежит, либо же не пробежит между двумя людьми. Певице очень нравится Дэвид Бекхэм, к семейству которого Ольга неровно дышит. Брюнетка несколько раз подчеркнула, что английский футболист является ее идеалом.