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«Не гонись за Бузовой!»: Хейтеры жестко раскритиковали очередную нескромную фотографию Ольги Орловой

Недоброжелатели в пух и прах разнесли телеведущую «Дома-2» и экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову за откровенный снимок.

Многие пользователи Сети давно начали замечать, что чем больше Ольга работает в стенах скандального реалити-шоу, тем более смелыми и неприличными становятся ее фото.

«Не гонись за Бузовой!»: Хейтеры жестко раскритиковали очередную нескромную фотографию Ольги Орловой

Нужно сказать, что ранее почти каждую фотографию Орловой в бикини сопровождало большое количество лайков и восторженных комментарием. Тем не менее, не на этот раз. Ведь, по словам фолловеров, купальники Ольги стали более открытыми, что, как оказалось, не очень нравится ее поклонникам.

Несколько часов назад телеведущая опубликовала в личном микроблоге новый снимок, на котором блондинка запечатлена в купальнице черного цвета. Несмотря на то, что купальник сдельный, он мало что прикрывает, а поза Орловой и вовсе шокировала буквально всех недоброжелателей.

«Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться своими чувствами!!! #паулокоэльо», - подписала фото Ольга.


«Не гонись за Бузовой!»: Хейтеры жестко раскритиковали очередную нескромную фотографию Ольги Орловой

Отметим, что несмотря на количество лайков, число которых уже сейчас почти достигло 40 тысяч, количество недоброжелательных высказываний все-таки не меньше.

«Удали! Страшно прям! Не гонись за бузовой! Ты не такая. Ты чистая!», «Я в шоке, уже не знаете, как привлечь к себе внимание, пипец», «Е- моееее!!!Вас кто-то из Дома 2 укусил???!», «Ольга это ужасный наряд!! Вы в нем совсем не смотритесь! Очень вульгарно и не по возрасту!», «Неожиданно... Вульгарно... Неприятно удивила Оля... Ля...», - пишут хейтеры.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:06
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