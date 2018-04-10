Оставив семью, Ксения Собчак улетела в США на тусовку с подругами

«Потому что мы - банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо Маша Адониева, что нас собрала в пучок. Дружба - странная вещь конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы-все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор - догадайтесь сами..», - написала под снимков Собчак.

«Ну вот и блондинка в шоколаде проснулась...а то всё костюмчики аля старая мымра», «Даа, а кто-то обещал закрыть мусорный полигон Ядрово, через неделю..», «Ну вот и все..В миг забыты Волоколамские помойки! Главное, бабло получено. В этом и есть вся сущность Собчак! Что даже совсем не удивляет. Мадам никогда не блистала умом и сообразительностью. Только удивительной тягой к деньгам», - пишут недоброжелатели.

Для своих тусовок бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» выбрала не Лос-Анджелес или Флориду, а горный штат США, расположенный в районе скалистый гор – Юту и Калифорнию.Несколько часов назад Ксения опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой она запечатлена в окружении 3 девушек на фоне частного самолета.Нужно сказать, что многочисленным подписчикам Ксении очень не понравилось то, что экс-кандидат в президенты России отправила свое семейство ждать ее в Москву, при этом сама улетела с подружками тусить.