Виктории Романец грозит 5 лет тюрьмы за соучастие в мошеннических схемах

Обворожительная брюнетка никогда не скрывала того, что главным ее источником дохода является реклама в личном микроблоге, где на нее подписано 2,5 миллионов людей. Стоит сказать, что Виктория в погоне за богатством не стесняется публиковать у себя на страничке призывы приобретать те или иные товары, которые имеют сомнительное качество. Тем не менее, того, что Романец объединится с чистой воды лохотроном, никто из ее поклонников не ожидал.Как выяснилось, некоторое время назад экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» прихвастнула вариантом прилично заработать при помощи простого опроса в социальной сети. В качестве доказательств Виктория даже продемонстрировала скриншот того, что на ее счет уже поступило 80 тысяч рублей.Как бы то ни было, но Романец забыла указать, что за само участие в опросе нужно будет внести 152 тысячи рублей. Также девушка решила замолчать и то, что обратно своих же средств никто из участвующих в опросе, конечно же, что не получит, а чего уж говорить о вознаграждении.На данный момент очень сложно сказать, чем для 28-летней Виктории может обернуться настолько бесстыжий и циничный обман, но если ее связь с организаторами данного опроса, то есть с мошенниками, получиться доказать, то суд действия Романец зачтет как соучастие. Если доверять статье 159 УК РФ, экс-звезде телестройки грозит 5 лет тюрьмы, а также немаленькое материальное взыскание.