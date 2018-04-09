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Лена Миро потребовала от Facebook вернуть ей право на личную переписку

Эпатажный российский блогер Елена Миро заявила, что социальная сеть Facebook и мессенджер Whatsapp лишили ее возможности совершать личные переписки.

Ни для кого не является секретом, что скандальная блогерша за словом в карман никогда не лезет. Раз за разом вызывающая брюнетка критикует те или иные поступки своих коллег. В этот раз досталось руководству популярной социальной сети Facebook и мессенджеру Whatsapp.

Лена Миро потребовала от Facebook вернуть ей право на личную переписку

Как стало известно, на данный момент вышеупомянутые способы связи решили при помощи модераторов проверить наличие в сообщениях запретного и незаконного контекста. А это значит, что все переписки будут тщательно просматриваться, с целью отыскать и уничтожить различные вирусы в тех или иных ссылках, а также порнографические фотографии, которые на сегодняшний день буквально заполонили Сеть.

Как бы то ни было, но Елене Миро не понравилась такая идея руководства социальных сетей. Блогер заявила, что таким способом мессенджеры дискриминируют и ограничивают свободу человека относительно личных переписок.

Лена Миро потребовала от Facebook вернуть ей право на личную переписку

«Я против терроризма, порно, и за мир. Однако я хочу оставить за собой право на свободу личной переписки, чтобы никто посторонний не совал в нее нос. Скрывать мне нечего, но меня бесит, что кто-то «думает о моем благе», забывая спросить разрешения у меня», - заявила эпатажный блогер.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:25
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