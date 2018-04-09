"Я в 14 лет начала зарабатывать": Ольга Бузова объяснила слухи о наличии влиятельного покровителя
Прославленная Ольга Бузова решила прокомментировать сплетни о том, что у нее есть влиятельный и очень богатый покровитель.
Несмотря на то, что имя телеведущей эпатажной телестройки «Дом-2», а также начинающей исполнительницы довольно часто находится в центре самых громких скандалов на протяжении уже более года, знаменитость не допускает даже мысли о том, чтобы сдаться и по-прежнему продолжает воплощать в жизнь задуманное.
Все проекты Бузовой и все, за что она берется, имеет невероятный успех. Ольга уже сделала сногсшибательную карьеру на ТВ и не прекращает покорять музыкальный Олимп. Многочисленная публика уверена, что такого успеха звезде не удалось бы добиться самостоятельно и заявляют, что у Оли есть состоятельный покровитель.
Нужно сказать, что саму телеведущую очень удивляют и даже обижают подобные слухи. Тем не менее, Бузова хорошо понимает, что общественность мыслит стереотипами.
Несмотря на то, что имя телеведущей эпатажной телестройки «Дом-2», а также начинающей исполнительницы довольно часто находится в центре самых громких скандалов на протяжении уже более года, знаменитость не допускает даже мысли о том, чтобы сдаться и по-прежнему продолжает воплощать в жизнь задуманное.
Все проекты Бузовой и все, за что она берется, имеет невероятный успех. Ольга уже сделала сногсшибательную карьеру на ТВ и не прекращает покорять музыкальный Олимп. Многочисленная публика уверена, что такого успеха звезде не удалось бы добиться самостоятельно и заявляют, что у Оли есть состоятельный покровитель.
Нужно сказать, что саму телеведущую очень удивляют и даже обижают подобные слухи. Тем не менее, Бузова хорошо понимает, что общественность мыслит стереотипами.
«Кто? Кто этот человек? Выйди! Просто люди очень стереотипно мыслят, исходя из своего жизненного опыта. Им сложно поверить в то, что я что-то делаю самостоятельно. Конечно, у меня есть команда, но генератор идей и креативщик - это я. Проще всего сказать: «Да, кто-то за нее там все делает». Но для того, чтобы твой проект был успешен, надо просто много работать и жить им. Да, я в 14 лет начала зарабатывать. Я не стыжусь говорить об этом - не существует плохой работы!», - высказалась Ольга.