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"Я в 14 лет начала зарабатывать": Ольга Бузова объяснила слухи о наличии влиятельного покровителя

Прославленная Ольга Бузова решила прокомментировать сплетни о том, что у нее есть влиятельный и очень богатый покровитель.

Несмотря на то, что имя телеведущей эпатажной телестройки «Дом-2», а также начинающей исполнительницы довольно часто находится в центре самых громких скандалов на протяжении уже более года, знаменитость не допускает даже мысли о том, чтобы сдаться и по-прежнему продолжает воплощать в жизнь задуманное.

"Я в 14 лет начала зарабатывать": Ольга Бузова объяснила слухи о наличии влиятельного покровителя

Все проекты Бузовой и все, за что она берется, имеет невероятный успех. Ольга уже сделала сногсшибательную карьеру на ТВ и не прекращает покорять музыкальный Олимп. Многочисленная публика уверена, что такого успеха звезде не удалось бы добиться самостоятельно и заявляют, что у Оли есть состоятельный покровитель.

Нужно сказать, что саму телеведущую очень удивляют и даже обижают подобные слухи. Тем не менее, Бузова хорошо понимает, что общественность мыслит стереотипами.

"Я в 14 лет начала зарабатывать": Ольга Бузова объяснила слухи о наличии влиятельного покровителя

«Кто? Кто этот человек? Выйди! Просто люди очень стереотипно мыслят, исходя из своего жизненного опыта. Им сложно поверить в то, что я что-то делаю самостоятельно. Конечно, у меня есть команда, но генератор идей и креативщик - это я. Проще всего сказать: «Да, кто-то за нее там все делает». Но для того, чтобы твой проект был успешен, надо просто много работать и жить им. Да, я в 14 лет начала зарабатывать. Я не стыжусь говорить об этом - не существует плохой работы!», - высказалась Ольга.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:01
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