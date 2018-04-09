« Такой довольный, как у восьмиклассник, будто сиськи первый раз видит», «Зачем берут обратно неудачников?! Они уже никому не интересны», «Один секс. Лучше бы интеллектуальные конкурсы проводили, интереснее смотреть было бы, может и мы бы что нового узнали. А тут ...», - пишут хейтеры.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время руководство скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» все больше приветствует на проекте разгульный образ жизни и распущенность участников. Оказывается, что именно такими способами администрация телестройки пытается привлечь к проекту больше телезрителей. Именно поэтому в эфиры довольно часто начали выходить откровенные сцены, на которых запечатлены либо голые домовцы, либо даже интимные отношения некоторых из участников.Сегодня в новом выпуске телешоу зрители увидят, как Александр Гобозов на глазах своей девушки потрогал грудь чужой женщины. Как стало известно, организаторы «Дома-2» решили в очередном этапе конкурса «Свадьба на миллион» устроить что-то похожее на шоу «Интуиция», в котором будут принимать участие пары сражающиеся за 1 миллион рублей.Как можно наблюдать из анонса, Гобозову очень понравилось то, что ему лично была предоставлена возможность отыскать девушку, которая относится к категории «Мисс бюст». Александр сомневался между двумя вариантами, тем не менее, остановил свой выбор на более выдающейся груди. 35-летний мужчина заявил, что таким бюстом девушка явно не смогла бы выкормить много детишек.