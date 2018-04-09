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Александр Гобозов на глазах своей девушки потрогал грудь чужой женщины

В Сети появился видеоролик, на котором Александр Гобозов прямо перед своей возлюбленной трогает грудь незнакомой ему девушки.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время руководство скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» все больше приветствует на проекте разгульный образ жизни и распущенность участников. Оказывается, что именно такими способами администрация телестройки пытается привлечь к проекту больше телезрителей. Именно поэтому в эфиры довольно часто начали выходить откровенные сцены, на которых запечатлены либо голые домовцы, либо даже интимные отношения некоторых из участников.

Александр Гобозов на глазах своей девушки потрогал грудь чужой женщины

Сегодня в новом выпуске телешоу зрители увидят, как Александр Гобозов на глазах своей девушки потрогал грудь чужой женщины. Как стало известно, организаторы «Дома-2» решили в очередном этапе конкурса «Свадьба на миллион» устроить что-то похожее на шоу «Интуиция», в котором будут принимать участие пары сражающиеся за 1 миллион рублей.

Как можно наблюдать из анонса, Гобозову очень понравилось то, что ему лично была предоставлена возможность отыскать девушку, которая относится к категории «Мисс бюст». Александр сомневался между двумя вариантами, тем не менее, остановил свой выбор на более выдающейся груди. 35-летний мужчина заявил, что таким бюстом девушка явно не смогла бы выкормить много детишек.

Александр Гобозов на глазах своей девушки потрогал грудь чужой женщины

« Такой довольный, как у восьмиклассник, будто сиськи первый раз видит», «Зачем берут обратно неудачников?! Они уже никому не интересны», «Один секс. Лучше бы интеллектуальные конкурсы проводили, интереснее смотреть было бы, может и мы бы что нового узнали. А тут ...», - пишут хейтеры.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:30
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