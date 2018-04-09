Ксения Собчак выставила напоказ свое богатство, возмущаются пользователи Сети

«Потому что мы - банда! Очень давно мы все не встречались.. Дружба - странная вещь конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы - все как на подбор..», - написала под последним фото Собчак.

«Кандидат в президенты. Прям, как Борис Джонсон: без комплексов», «Еще и частный самолет. Ничего себе жизнь», «А я, наивный, полагал, что Ксения немедленно займется устранением недостатков выявленных по всей стране... Но отдохнуть же надо! А люди подождут, конечно! Что ж теперь? Не отдыхать? Тем более столько времени украдено у отдыха на время выборов», - заявляют злопыхатели.

Несколько часов назад бывшая ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой знаменитость позирует в компании своих подруг на фоне частного авиалайнера.Под снимком Ксения в прекрасном настроении сообщает своим подписчикам, что ей выдался такой редкостный момент, когда она может собраться с близкими друзьями и хорошенечко отдохнуть.Кто-то из преданных поклонников экс-кандидата в президенты России начал активно поддерживать своего кумира и радоваться за нее. Как бы то ни было, но большое количество недоброжелателей в очередной раз не упустили возможности укорить экс-звезду телестройки «Дом-2» в жажде красоваться перед общественностью своим благосостоянием.Ведь отправиться на отдых на частном самолете, не каждый житель России может себе позволить, пишут хейтеры в комментариях под последней публикацией Собчак.