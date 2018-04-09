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Ксения Собчак выставила напоказ свое богатство, возмущаются пользователи Сети

Известная российская тележурналистка и политик Ксения Собчак разозлила многочисленных хейтеров последней публикацией в Инстаграм.

Несколько часов назад бывшая ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой знаменитость позирует в компании своих подруг на фоне частного авиалайнера.

Ксения Собчак выставила напоказ свое богатство, возмущаются пользователи Сети

Под снимком Ксения в прекрасном настроении сообщает своим подписчикам, что ей выдался такой редкостный момент, когда она может собраться с близкими друзьями и хорошенечко отдохнуть.

«Потому что мы - банда! Очень давно мы все не встречались.. Дружба - странная вещь конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы - все как на подбор..», - написала под последним фото Собчак.

Кто-то из преданных поклонников экс-кандидата в президенты России начал активно поддерживать своего кумира и радоваться за нее. Как бы то ни было, но большое количество недоброжелателей в очередной раз не упустили возможности укорить экс-звезду телестройки «Дом-2» в жажде красоваться перед общественностью своим благосостоянием.

Ксения Собчак выставила напоказ свое богатство, возмущаются пользователи Сети

Ведь отправиться на отдых на частном самолете, не каждый житель России может себе позволить, пишут хейтеры в комментариях под последней публикацией Собчак.

«Кандидат в президенты. Прям, как Борис Джонсон: без комплексов», «Еще и частный самолет. Ничего себе жизнь», «А я, наивный, полагал, что Ксения немедленно займется устранением недостатков выявленных по всей стране... Но отдохнуть же надо! А люди подождут, конечно! Что ж теперь? Не отдыхать? Тем более столько времени украдено у отдыха на время выборов», - заявляют злопыхатели.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:23
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