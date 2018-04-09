Ольга Бузова мечтает привлечь внимание Била Гейтса к своему новому IT-проекту

«Вообще я планирую создать такой крупный проект, чтобы Бил Гейтс потом в США обсуждал наше приложение и изучал его вместе со своими коллегами», - заявляет Ольга.

На прошлой неделе начинающая исполнительница и телеведущая провела первую свою пресс-конференцию, на которой официально объявила о том, что 18 апреля запускает собственную криптовалюту.Нужно сказать, что у знаменитости довольно амбициозные планы, которые целиком и полностью могут реализоваться. Ведь ни для кого не является секретом, что все проекты, за которые берется Ольга, имеют невероятный успех.В недавнишнем интервью Бузова рассказала, что с запуском нового IT- проекта Buzar ей помогают не только подготовленные специалисты, но и ее папа Игорь Дмитриевич, который в свое время закончил мехмат. Отцу звезды очень интересен запуск нового приложения, ведь ему подобных еще не было в России.В новом приложении телеведущей «Дома-2» будет музыкальных сервис, сервис для знакомств и для поисков работы, интернет-магазины и многое другое. По-видимому со временем число сервисов возрастет в несколько раз, а причиной этому как раз будет спрос и потребности в них.По словам Бузовой, при помощи Buzcoin можно будет не только приобрести билеты на любой концерт, но и даже открыть собственный бизнес или отыскать давнишнего знакомого.