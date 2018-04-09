Саша Шева планирует познакомить Виктора Шароварова со своей дочерью
Эпатажная участница известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Шева заявила телезрителям, что совсем скоро она намерена познакомить свою маленькую наследницу с новым возлюбленным Виктором Шароваровым.
Не так давно на прославленном телепроекте «Остров любви» появился новенький участник, который сразу же привлек внимание одной из звезд шоу. Саша в первый же день опубликовала в личном микроблоге фотографию с Виктором, под которой заявила, что между ними возникла искра, противостоять которой они не в силах, поэтому намерены попробовать построить любовь на телестройке.
Сегодня Шева написала новый пост на официальной страничке реалити, в котором сообщила телезрителям, что впервые испытывает подобные чувства на проекте, именно поэтому она не торопилась заселяться с Шароваровым в отдельные апартаменты.
По словам Александры, их отношения с Виктором развивались настолько искренне и по-детски, что в определенный момент она не выдержала и "поволшебничала" с парнем. Именно это стало причиной того, что одна из ведущих телешоу предложила паре сыграть сейшельскую свадьбу, на которую возлюбленные сразу же согласились.
Не так давно на прославленном телепроекте «Остров любви» появился новенький участник, который сразу же привлек внимание одной из звезд шоу. Саша в первый же день опубликовала в личном микроблоге фотографию с Виктором, под которой заявила, что между ними возникла искра, противостоять которой они не в силах, поэтому намерены попробовать построить любовь на телестройке.
Сегодня Шева написала новый пост на официальной страничке реалити, в котором сообщила телезрителям, что впервые испытывает подобные чувства на проекте, именно поэтому она не торопилась заселяться с Шароваровым в отдельные апартаменты.
По словам Александры, их отношения с Виктором развивались настолько искренне и по-детски, что в определенный момент она не выдержала и "поволшебничала" с парнем. Именно это стало причиной того, что одна из ведущих телешоу предложила паре сыграть сейшельскую свадьбу, на которую возлюбленные сразу же согласились.
«Свадьбу будем делать всю своими руками, без посторонней помощи, коллектив нам в этом конечно поможет. Я хочу познакомить Витю со своей дочкой, но это уже по прилету в Москву. Либо мы поедем ко мне, либо дочка прилетит на несколько дней на Поляну, потому что Витя очень хочет с ней познакомиться, чтобы мы окончательно скрепили серьезность наших отношений. На самом деле все очень хорошо и здорово. Я Витю очень сильно люблю, и он меня тоже. Мы настроены по настоящему серьезно друг к другу, и мы счастливы!», - рассказала Саша Шева.