Саша Шева планирует познакомить Виктора Шароварова со своей дочерью

«Свадьбу будем делать всю своими руками, без посторонней помощи, коллектив нам в этом конечно поможет. Я хочу познакомить Витю со своей дочкой, но это уже по прилету в Москву. Либо мы поедем ко мне, либо дочка прилетит на несколько дней на Поляну, потому что Витя очень хочет с ней познакомиться, чтобы мы окончательно скрепили серьезность наших отношений. На самом деле все очень хорошо и здорово. Я Витю очень сильно люблю, и он меня тоже. Мы настроены по настоящему серьезно друг к другу, и мы счастливы!», - рассказала Саша Шева.

Не так давно на прославленном телепроекте «Остров любви» появился новенький участник, который сразу же привлек внимание одной из звезд шоу. Саша в первый же день опубликовала в личном микроблоге фотографию с Виктором, под которой заявила, что между ними возникла искра, противостоять которой они не в силах, поэтому намерены попробовать построить любовь на телестройке.Сегодня Шева написала новый пост на официальной страничке реалити, в котором сообщила телезрителям, что впервые испытывает подобные чувства на проекте, именно поэтому она не торопилась заселяться с Шароваровым в отдельные апартаменты.По словам Александры, их отношения с Виктором развивались настолько искренне и по-детски, что в определенный момент она не выдержала и "поволшебничала" с парнем. Именно это стало причиной того, что одна из ведущих телешоу предложила паре сыграть сейшельскую свадьбу, на которую возлюбленные сразу же согласились.