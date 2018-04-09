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Папа Ольги Бузовой опубликовал раритетные семейные фото

Папа всеми известной Ольги Бузовой обнародовал в личном микроблоге раритетные фотографии своего семейства.

Несколько часов назад любимый папочка прославленной телеведущей эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей певицы опубликовал у себя на страничке редкостные снимки, которые ранее никогда не появлялись в Сети.

Папа Ольги Бузовой опубликовал раритетные семейные фото

«Многие спрашивают меня, как я воспитывал своих дочек. Вот так, с любовью. Любите своих детей и своих родителей. А себя уже потом. Анна Бузова и Ольга Бузова», - подписал первое фото Игорь Дмитриевич.

Нужно сказать, что родители знаменитости никогда не были богачами или известными личностями, однако своим детям они старались дать все самое лучшее. Уже с трех лет Анна и Ольга активно изучали английский язык и посещали различные кружки.

Несмотря на то, что родители Бузовой развелись больше 10 лет назад, им все-таки удалось сохранить хорошие отношения. На данный момент отец и мать Ольги постоянно поддерживают свою дочь и вместе посещают все ее концерты.

Папа Ольги Бузовой опубликовал раритетные семейные фото

Стоит отметить, что раритетные семейные снимки Игоря Дмитриевича очень понравились большому количеству пользователей Сети. Фолловеры просто-таки начали забрасывать маленькую Ольгу и ее папу приятными словами.

«Вырастили достойных и прекрасных дочек», «Оленька такая красивая», «Девочки вы счастливые, у вас замечательный отец», «Девчонки прекрасные», «Ой какой Бузеныш милый», «Оля такая лапочка», «Вау! Оля самый милый ребёнок!!!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:48
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