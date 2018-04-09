Ольга Бузова презентовала очередной эротический шедевр на песню «Бери меня»
Прославленная Ольга Бузова официально представила миру свой новый видеоклип на песню «Бери меня».
Несколько часов назад популярная телеведущая эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница, прожившая после развода с Дмитрием Тарасовым без секса 2 года, презентовала соблазнительное творение на свою любимую музыкальную композицию.
Свое неистовое желание знаменитость излучает томными взглядами, большими пухлыми губами и сексуальными позами.
Несмотря на то, что видеоклип на песню «Бери меня» был обнародован несколько минут назад, он уже набрал больше 30 тысяч просмотров.
Нужно сказать, что многочисленные поклонники обворожительно брюнетки прямо-таки начали забросывать ее приятными словами, а некоторые даже заявили, что уверены в том, что уже сегодня ее новый клип наберет 1 миллион просмотров.
Несколько часов назад популярная телеведущая эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница, прожившая после развода с Дмитрием Тарасовым без секса 2 года, презентовала соблазнительное творение на свою любимую музыкальную композицию.
Свое неистовое желание знаменитость излучает томными взглядами, большими пухлыми губами и сексуальными позами.
Несмотря на то, что видеоклип на песню «Бери меня» был обнародован несколько минут назад, он уже набрал больше 30 тысяч просмотров.
«Долгожданная премьера клипа на особенную песню #берименя», - написала в личном микроблоге Ольга Бузова.
Нужно сказать, что многочисленные поклонники обворожительно брюнетки прямо-таки начали забросывать ее приятными словами, а некоторые даже заявили, что уверены в том, что уже сегодня ее новый клип наберет 1 миллион просмотров.
«Каждая песня все лучше и лучше!», «Клип очень крутой!!! Режиссер Мария Скобелева снимает лучше, чем Голубев», «Новый уровень, Оль, богиня здесь», «Очень классный клип на мою любимую песню! Большая умница, Олечка», «Офигенная песня! Влюбилась в нее когда отдыхала в Египте, море, песок и "Бери меня " в наушниках....кайф!!!! Жду новых песен с нетерпением!», «С такими темпами скоро за миллион перевал. Уже 30 тыс. в ютубе!», - пишут комментаторы.