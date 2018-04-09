Ольга Бузова презентовала очередной эротический шедевр на песню «Бери меня»

«Долгожданная премьера клипа на особенную песню #берименя», - написала в личном микроблоге Ольга Бузова.

«Каждая песня все лучше и лучше!», «Клип очень крутой!!! Режиссер Мария Скобелева снимает лучше, чем Голубев», «Новый уровень, Оль, богиня здесь», «Очень классный клип на мою любимую песню! Большая умница, Олечка», «Офигенная песня! Влюбилась в нее когда отдыхала в Египте, море, песок и "Бери меня " в наушниках....кайф!!!! Жду новых песен с нетерпением!», «С такими темпами скоро за миллион перевал. Уже 30 тыс. в ютубе!», - пишут комментаторы.

Несколько часов назад популярная телеведущая эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница, прожившая после развода с Дмитрием Тарасовым без секса 2 года, презентовала соблазнительное творение на свою любимую музыкальную композицию.Свое неистовое желание знаменитость излучает томными взглядами, большими пухлыми губами и сексуальными позами.Несмотря на то, что видеоклип на песню «Бери меня» был обнародован несколько минут назад, он уже набрал больше 30 тысяч просмотров.Нужно сказать, что многочисленные поклонники обворожительно брюнетки прямо-таки начали забросывать ее приятными словами, а некоторые даже заявили, что уверены в том, что уже сегодня ее новый клип наберет 1 миллион просмотров.