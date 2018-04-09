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Рустам Солнцев назвал Лену Миро больной неврастеничкой

Популярный шоумен Рустам Солнцев высказался по поводу недавнего скандала между эпатажной блогершей Леной Миро и телеведущей «Дома-2» Ольгой Орловой.

Ни для кого не является секретом то, что Миро очень нравится портить отношения со своими коллегами по цеху. Брюнетка каждый день оскорбляет и ехидно насмеивается над множеством знаменитостей. В этот раз на глаза Елене попалась певица и ведущая скандального реалити-шоу.

Рустам Солнцев назвал Лену Миро больной неврастеничкой

Скандальный блогер в личном микроблоге заявила, что Орлова злоупотребляет «уколами красоты», на что Ольга отреагировала сразу же, предложив Елене встретиться в неофициальной обстановке и увидеть, что ее внешность более, чем естественная.

Вдобавок бывшая солистка коллектива «Блестящие» предложила Миро потрогать ее лицо, чтобы больше тема ботоксом и филлерами не поднималась.Тем не менее, Елена не приняла предложение Ольги и заявила, что брезгует прикасаться к лицу телеведущей «Дома-2».

Стоит отметить, что переписку звезд российского шоу-бизнеса по-прежнему активно обсуждают в Сети, кто-то занял сторону блогерши, кто-то наоборот обвинил Миро в критике внешнего вида 40-летней Ольги.

Рустам Солнцев назвал Лену Миро больной неврастеничкой

Конечно же, что в сложившуюся ситуацию между Орловой и Миро не смог не вмешаться Рустам Солнцев, который в своей постоянной рубрике оценил поведение своих коллег.

«Послушайте, совсем недавно известная блогерша-неврастеничка Лена Миро поссорилась с ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой и Олечка, в связи с тем, что девка она неплохая, пригласила ее в ресторан для милой беседы. Оль, мой совет тебе - ты не туда позвала эту ненормальную Миро. Надо было ее к себе на работу звать, в «Дом-2», там же всегда дефицит таких вот чокнутых, которые орут, дерутся, оскорбляют. У которых, ни ума, ни фантазии, ни кожи, ни рожи, ни юмора, ни сатиры..Вот и будет там Лена сутками собачиться и, к тому же, в конце концов, кто-то же должен выйти замуж за Венца», - высказался популярный шоумен.


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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:59
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