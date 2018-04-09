«Теперь брачный договор буду составлять я!»: Ольга Бузова рассказала, какой мужской типаж ей нравится

«Теперь брачный договор буду составлять я! На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что я выходила замуж с мыслями, что это один раз и на всю жизнь, но в 2016 сняла розовые очки. Я хотела, как мои бабушки с дедушками – жить вместе 30, 40, 50 лет, пока небеса не разделят. Но теперь брак для меня не показатель, он ведь должен держаться на любви, а она может закончиться. Если любви нет, то ничего не удержит от расставания – ни договоры, ни дети, ни машины, ни общие дома», - заявляет Бузова.

На прошлой неделе знаменитость официально призналась в том, что совсем скоро она станет главной героиней нового телепроекта о любви. Ольга намерена в своем плотном рабочем графике выделить месяц на шоу, где она надеется встретить честного, верного, преданного и достойного мужчину, который будет любить и поддерживать ее такой, какая она есть.По словам Бузовой, конкретного мужского типажа у нее нет. Тем не менее, знаменитости очень нравятся такие мировые звезды, как Джейсон Стэтхэм, Дэвид Бекхэм, а также Джерад Баттлер. Оказывается, что семейство Бекхэмов для начинающей певицы является идеалом и примером для подражания.Конечно же, что журналисты не могли не спросить Ольгу о брачном договоре, который, по их мнению, телеведущая может потребовать составить, если снова соберется замуж.Ольга не уверена в том, что в ближайшее время ей может повстречаться тот мужчина, которому она поверит и доверится. Как бы то ни было, но знаменитость хорошо понимает, что без доверия любовь и отношения попросту невозможны. Брачный договор, по мнению Бузовой, в очередной раз является подтверждением того, что кто-то из членов будущей семьи рассматривает другую версию развития отношений.