АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

«Теперь брачный договор буду составлять я!»: Ольга Бузова рассказала, какой мужской типаж ей нравится

Широко известная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, какое звездное семейство для нее является примером для подражания.

На прошлой неделе знаменитость официально призналась в том, что совсем скоро она станет главной героиней нового телепроекта о любви. Ольга намерена в своем плотном рабочем графике выделить месяц на шоу, где она надеется встретить честного, верного, преданного и достойного мужчину, который будет любить и поддерживать ее такой, какая она есть.

«Теперь брачный договор буду составлять я!»: Ольга Бузова рассказала, какой мужской типаж ей нравится

По словам Бузовой, конкретного мужского типажа у нее нет. Тем не менее, знаменитости очень нравятся такие мировые звезды, как Джейсон Стэтхэм, Дэвид Бекхэм, а также Джерад Баттлер. Оказывается, что семейство Бекхэмов для начинающей певицы является идеалом и примером для подражания.

Конечно же, что журналисты не могли не спросить Ольгу о брачном договоре, который, по их мнению, телеведущая может потребовать составить, если снова соберется замуж.

«Теперь брачный договор буду составлять я! На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что я выходила замуж с мыслями, что это один раз и на всю жизнь, но в 2016 сняла розовые очки. Я хотела, как мои бабушки с дедушками – жить вместе 30, 40, 50 лет, пока небеса не разделят. Но теперь брак для меня не показатель, он ведь должен держаться на любви, а она может закончиться. Если любви нет, то ничего не удержит от расставания – ни договоры, ни дети, ни машины, ни общие дома», - заявляет Бузова.


«Теперь брачный договор буду составлять я!»: Ольга Бузова рассказала, какой мужской типаж ей нравится

Ольга не уверена в том, что в ближайшее время ей может повстречаться тот мужчина, которому она поверит и доверится. Как бы то ни было, но знаменитость хорошо понимает, что без доверия любовь и отношения попросту невозможны. Брачный договор, по мнению Бузовой, в очередной раз является подтверждением того, что кто-то из членов будущей семьи рассматривает другую версию развития отношений.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские инженеры распечатали протез для
По мнению зрителей телепроекта, «бесхребетному»
Новую версию Lifan Solano представят на
Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила фанатов с
Правящая коалиция одерживает победу на
Выпившая Мария Кохно в очередной раз заявила о
Ford представил спорткар Mustang Bullit в цвете
Герой сериала «Мажор» снова стал отцом
Развратные снимки мамы Ольги Рапунцель шокировали
В Японии впервые за 17 лет выпал снег
Ольга Бузова анонсировала клип на новую песню
С нелегальными торговцами предлагают бороться с
Ольга Бузова посетит с большим сольным концертом
Светлана Лобода показала поклонникам обручальное
Участники форума «Актуальные проблемы и
Дмитрий Шепелев готов пожертвовать рабочим
Составлен рейтинг худших фильмов лучших режиссеров
Анастасия Волочкова на отдыхе в Таиланде забыла о
В Финляндии 50 тысяч литров токсичных химикатов
Сына Бэкхема застали в тату-салоне целующимся с
Катя Жужа пугает подписчиков «бабушкой»
Велогонщик остался жив после остановки сердца во
Эксперты рассказали, какие предметы нельзя долго
Комар подсказал ученым провильную форму
Глава СК Александр Бастрыкин связывает пожар в
Участники «Дом-2» рассказывают, как не попасться
Жителей России научат самолечению
ТОП самых крепких семейных пар российского
Психолог назвал Маргариту Овсянникову
Учёные: Рак груди будут лечить в тренажерном зале
Просмотреть все новости