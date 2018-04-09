Анастасия Костенко развеяла сплетни о том, что Тарасов позвал ее замуж из-за беременности

«Даже не думала, что возникнет такой вопрос, но... Конечно же да! Мы планировали ребеночка! И мне очень жаль, что есть на этот счёт негативные предположения и т.д. Но не для кого ни секрет, что человек транслирует в мир то, чем он полон и хорошо, что счастливых и добрых людей намного больше», - написала Анастасия под одной из последних своих публикаций.

«У нас, как уже стало известно, перевалил за середину II триместр», - сообщила срок своей беременности жена Тарасова.



Известная российская модель не может нарадоваться тому, что совсем скоро она познает счастье материнства. Красавица каждый день публикует в личном микроблоге новые фотографии, на которых раз за разом демонстрирует свежие снимки своего беременного животика.Конечно же, что у многочисленных пользователей Сети давно возникали множество вопросов на тему интересного положения Анастасии. К примеру, большое количество фолловеров уверены, что Тарасов позвал Костенко замуж только из-за ее беременности.Супруга Дмитрия заявила, что ее семью очень возмущают подобные неблагоприятные предположения, так как малыша они с мужем планировали.Также Костенко призналась, что за время беременности набрала 5 лишних килограммов, что для нее не является привычным делом. Тем не менее, будущая мамочка не расстраивается, так как постоянно консультируется со своим врачом, который заявил модели, что все проходит хорошо.