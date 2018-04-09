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Анастасия Костенко развеяла сплетни о том, что Тарасов позвал ее замуж из-за беременности

Третья супруга популярного спортсмена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко решила доказать публике, что свадьбу с футболистом они сыграли не из-за ее «залета», как думают многие.

Известная российская модель не может нарадоваться тому, что совсем скоро она познает счастье материнства. Красавица каждый день публикует в личном микроблоге новые фотографии, на которых раз за разом демонстрирует свежие снимки своего беременного животика.

Анастасия Костенко развеяла сплетни о том, что Тарасов позвал ее замуж из-за беременности

Конечно же, что у многочисленных пользователей Сети давно возникали множество вопросов на тему интересного положения Анастасии. К примеру, большое количество фолловеров уверены, что Тарасов позвал Костенко замуж только из-за ее беременности.

Супруга Дмитрия заявила, что ее семью очень возмущают подобные неблагоприятные предположения, так как малыша они с мужем планировали.

«Даже не думала, что возникнет такой вопрос, но... Конечно же да! Мы планировали ребеночка! И мне очень жаль, что есть на этот счёт негативные предположения и т.д. Но не для кого ни секрет, что человек транслирует в мир то, чем он полон и хорошо, что счастливых и добрых людей намного больше», - написала Анастасия под одной из последних своих публикаций.


Анастасия Костенко развеяла сплетни о том, что Тарасов позвал ее замуж из-за беременности

Также Костенко призналась, что за время беременности набрала 5 лишних килограммов, что для нее не является привычным делом. Тем не менее, будущая мамочка не расстраивается, так как постоянно консультируется со своим врачом, который заявил модели, что все проходит хорошо.

«У нас, как уже стало известно, перевалил за середину II триместр», - сообщила срок своей беременности жена Тарасова.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:55
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