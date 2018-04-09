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Ольга Бузова заявила, что доверяет больше цифрам, чем мужчинам

Знаменитая Ольга Бузова рассказала, как ей удается брать себя в руки и продолжать добиваться поставленных перед собой целей.

На прошлой неделе у прославленной ведущей эпатажной телестройки «Дом-2», а также восходящей исполнительницы прошла первая ее пресс-конференция, которая была посвящена официальному запуску 18 апреля приложения Buzar, а также собственной клиптовалюте знаменитости Buzcoin.

Ольга Бузова заявила, что доверяет больше цифрам, чем мужчинам

СМИ посчастливилось узнать у Ольги, что ей помогает разряжаться от такого жесткого графика и как звезда сдерживает свои эмоции.

«Сдерживать эмоции помогает профессионализм. Бывает, что что-то не получается, идет не по-твоему, нужно уметь брать себя в руки, успокаиваться, добиваться своей цели. Я разряжаюсь на своих концертах и там же получаю положительную энергию. Но иногда все-таки срываюсь и плачу. Нельзя держать эмоции в себе! Это может плохо отражаться на твоем здоровье. И потом, нас же должно что-то отличать от мужчин - возможность плакать и иметь на это право», - рассказывает Бузова.


Ольга Бузова заявила, что доверяет больше цифрам, чем мужчинам

По словам Ольги, она плакса еще та, однако всеми возможными способами ей все-таки удается в определенный момент это контролировать. Как бы то ни было, но полностью избавляться от такой «женской» эмоции знаменитость не намерена, несмотря даже на то, что она планирует стать серьезной бизнесвумен.

«Я не нашла доверия в отношениях с мужчинами, поэтому нашла его в цифрах, в бизнесе. Я только год назад по-настоящему занялась собой и своей карьерой, поэтому времени на остальное просто не хватает», - поясняет Ольга.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:35
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