Ольга Бузова заявила, что доверяет больше цифрам, чем мужчинам

«Сдерживать эмоции помогает профессионализм. Бывает, что что-то не получается, идет не по-твоему, нужно уметь брать себя в руки, успокаиваться, добиваться своей цели. Я разряжаюсь на своих концертах и там же получаю положительную энергию. Но иногда все-таки срываюсь и плачу. Нельзя держать эмоции в себе! Это может плохо отражаться на твоем здоровье. И потом, нас же должно что-то отличать от мужчин - возможность плакать и иметь на это право», - рассказывает Бузова.

«Я не нашла доверия в отношениях с мужчинами, поэтому нашла его в цифрах, в бизнесе. Я только год назад по-настоящему занялась собой и своей карьерой, поэтому времени на остальное просто не хватает», - поясняет Ольга.

На прошлой неделе у прославленной ведущей эпатажной телестройки «Дом-2», а также восходящей исполнительницы прошла первая ее пресс-конференция, которая была посвящена официальному запуску 18 апреля приложения Buzar, а также собственной клиптовалюте знаменитости Buzcoin.СМИ посчастливилось узнать у Ольги, что ей помогает разряжаться от такого жесткого графика и как звезда сдерживает свои эмоции.По словам Ольги, она плакса еще та, однако всеми возможными способами ей все-таки удается в определенный момент это контролировать. Как бы то ни было, но полностью избавляться от такой «женской» эмоции знаменитость не намерена, несмотря даже на то, что она планирует стать серьезной бизнесвумен.