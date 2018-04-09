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Николаю Караченцову собрали 3 миллиона рублей на лечение от рака в Израиле

Супруга известного советского и российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья своего мужа.

Ближайшее время знаменитость проведет в Тель-Авиве в клинике «Топ Ихилов». Стоит напомнить, что у Караченцова год назад обнаружили рак легкого.

Николаю Караченцову собрали 3 миллиона рублей на лечение от рака в Израиле

Актеру предстоит осилить курс радиотерапии, а это примерно 30 процедур облучения, каждая из которых проходит 10-15 минут. На данный момент возле Николая Караченцова находится, помимо его любимой жены Людмилы Поргиной, обученная сиделка.

По словам супруги артиста в столице ее муж прошел 6 химиотерапий, которые посодействовали тому, что опухоль уменьшилась с 10 до 3 сантиметров. Как бы то ни было, но полностью опухоль не ушла, так как у звезды очень слабые легкие.

«Тогда лечащий врач порекомендовал больницу за границей. Конечно, медицинские услуги здесь очень дорогие – около 50 тысяч долларов за курс. А ведь нужно еще на что-то жить, питаться. К счастью, влиятельные знакомые подарили надежду - помогли деньгами. Мы им безумно благодарны!», - рассказывает Людмила Поргина.


Николаю Караченцову собрали 3 миллиона рублей на лечение от рака в Израиле

На период прохождения лечения Николай Караченцов с женой решили снять апартаменты недалеко от центра Тель-Авивы. По словам Людмилы, актеру очень нравится в этом городе, так как в Москве еще до сих пор местами лежит снег, а у них все цветет и пахнет.

Сейчас возле знаменитость постоянно дежурит сиделка, которая ежедневно занимается с актером специальной гимнастикой. На супруге же Караченцова лежит весь быт.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:09
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