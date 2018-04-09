«Я обращалась к психологам»: Ольга Бузова заявила, что понятие дружбы и любви давно обесценилось

«В свое время я обращалась к психологам, но потом поняла, что лучше всего справляюсь сама. Поддержка близких тоже помогает. У меня есть подруги. Да-да, не удивляйтесь! В последнее время понятия дружбы и любви обесценились, но у меня есть по-настоящему близкие люди. К тому же, у меня много партнеров, отношения с некоторыми из них перетекают в дружбу», - рассказывает Ольга.

«..Вы сможете купить билеты на мой концерт или на чей-то еще, найти друзей и даже завести свой бизнес. И расплачиваться все будут Buzcoin. Это будет моя собственная криптовалюта. Вообще я планирую создать такой крупный проект, чтобы Бил Гейтс потом в США обсуждал наше приложение и изучал его вместе со своими коллегами», - заявляет Ольга.

Несмотря на большое количество недоброжелателей популярная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница продолжает активно идти к поставленным перед собой целям. Несколько дней назад Ольга дала первую свою пресс-конференцию, на которой официальной заявила, что совсем скоро она запускает собственную валюту.Журналистам удалось много интересного узнать во время пресс-конференции с Бузовой. К примеру, знаменитость рассказала, кто помогает ей советами и поддержкой, а также заявила, что в свое время ей пришлось обращаться к психологам.По словам телеведущей и бизнесвумен, именно мама поддерживает ее во всех ее начинаниях. Тем не менее, с новым проектом Buzar звезде помогает ее папа, который, как выяснилось, закончил мехмат, что и стало причиной высокого интереса к Buzcoin.Бузова подчеркнула, что уже 18 апреля она официально запускает собственное приложение Buzar, а также добавила, что хочет, чтобы США не просто обсуждало, но и изучало ее приложение.