Рустам Солнцев опубликовал видео, на котором показал, как выглядел 20 лет назад

«#Жесть как она есть..#смертельныйномер #1998 #2000 годы..#я #ведущий на #музтв #22 года#лучшийведущиймосквы», - подписал ролик Солнцев.

«Какой же няшечка. Голос ,голос до сих пор завораживающий. Напоминает из мультфильма Маугли!!! Про Каа и бандерлогов, где бандерлоги повиновались его голосу», «А че жесть? Мне нравится, такой классный прям», «Господи....,Рустам, ТЫ ШИКАРЕН. Какой ты все-таки бесподобный человек! ТЫ влюбляешь в себя раз и навсегда!!! Таких как ТЫ больше нет и не будет!!!», - пишут комментаторы.

Несколько часов назад одни из самых рейтинговых участников телестройки опубликовал в личном микроблоге новое видео, на котором продемонстрировал поклонникам, как он выглядел 20 лет назад. Рустам решил напомнить фанатам, каким худым и юным он когда-то был.Солнцев не единожды рассказывал своим преданным подписчикам, что ему характерно чувство тоски по прошлом, поэтому он довольно часто с удовольствием начинает разбирать свои архивные ролики. На записи, которую Рустам обнародовал у себя на страничке запечатлены кадры, когда он был еще ведущим известного музыкального телеканала «Муз-ТВ».Нужно заметить, что видео шоумена очень понравилось большому количеству фолловеров Сети, которые прямо-таки закидали знаменитость приятными словами.