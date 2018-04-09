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Рустам Солнцев опубликовал видео, на котором показал, как выглядел 20 лет назад

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также популярный шоумен Рустам Солнцев порадовал своих подписчиков новым видеороликом.

Несколько часов назад одни из самых рейтинговых участников телестройки опубликовал в личном микроблоге новое видео, на котором продемонстрировал поклонникам, как он выглядел 20 лет назад. Рустам решил напомнить фанатам, каким худым и юным он когда-то был.

Рустам Солнцев опубликовал видео, на котором показал, как выглядел 20 лет назад

Солнцев не единожды рассказывал своим преданным подписчикам, что ему характерно чувство тоски по прошлом, поэтому он довольно часто с удовольствием начинает разбирать свои архивные ролики. На записи, которую Рустам обнародовал у себя на страничке запечатлены кадры, когда он был еще ведущим известного музыкального телеканала «Муз-ТВ».

«#Жесть как она есть..#смертельныйномер #1998 #2000 годы..#я #ведущий на #музтв #22 года#лучшийведущиймосквы», - подписал ролик Солнцев.


Рустам Солнцев опубликовал видео, на котором показал, как выглядел 20 лет назад

Нужно заметить, что видео шоумена очень понравилось большому количеству фолловеров Сети, которые прямо-таки закидали знаменитость приятными словами.

«Какой же няшечка. Голос ,голос до сих пор завораживающий. Напоминает из мультфильма Маугли!!! Про Каа и бандерлогов, где бандерлоги повиновались его голосу», «А че жесть? Мне нравится, такой классный прям», «Господи....,Рустам, ТЫ ШИКАРЕН. Какой ты все-таки бесподобный человек! ТЫ влюбляешь в себя раз и навсегда!!! Таких как ТЫ больше нет и не будет!!!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:48
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