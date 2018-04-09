Никите Турчину приходится выбирать между родителями и «Домом-2»

«Родители были изначально против моего участия на телепроекте, но я умею убеждать. Родители подписали документы о согласии на съемку. Точно так же было, когда я на «Битве экстрасенсов» снимался: они были против, но написали согласие..Сейчас, увидев первые серии в эфире, они поняли, что проект - не мой, что у него есть сомнительная популярность, которую не все воспринимают нормально», - поясняет юный маг.

Самый юный участник эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» не может определиться с выбором. По словам Никиты, его родители недовольны тем, что он является участником телепроекта и даже поставили сына перед выбором – или шоу, или хорошие отношения с близкими людьми.Нужно сказать, что парень довольно серьезно задумался над этим ультиматумом, так как ему очень нравится на реалити. На протяжении недели Турчину уже удалось обжиться на проекте. Молодой человек даже понравился некоторым из своих коллег. Телезрители же заявляют, что Никиту явно нельзя отпускать домой, так как парень уже сейчас стал для телестройки очень полезным персонажем, за которым хочется наблюдать.17-летний участник «Дома-2» рассказал, что несмотря на соглашение, которое подписали его родители, они до сих пор против того, чтобы их наследник принимал участие в реалити-шоу. Оказывается, что Никите просто всегда хорошо получалось настаивать на своем. Так уже было, когда Турчин решил принять участие в одном из самых мистических телепроектов России «Битва экстрасенсов».Сейчас Никита заявляет, что намерен сделать все для того, чтобы устранить возникнувшую проблему, ведь он безумно хочет остаться на «Дом-2», при этом не испортив отношения с близкими людьми.