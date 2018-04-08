Хейтеры высмеяли мужа Ксении Бородиной за ошибки
Недоброжелатели в очередной раз потешились над супругом телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
Несколько часов назад в личном микроблоге бизнесмена появился новый видеоролик, главными героями которого в очередной раз стали дети семейства Бородиной-Омарова. Несмотря на довольно милое семейное видео, многие злопыхатели обратили внимание именно на подпись под ним.
Нужно сказать, что уже сейчас видео просмотрело больше 600 тысяч людей, некоторые из которых оставили под ним довольно приятные комментарии.
Как бы то ни было, но нашлись очень внимательные хейтеры, которые прямо-таки разнесли в пух и прах грамматику Курбана.
Несколько часов назад в личном микроблоге бизнесмена появился новый видеоролик, главными героями которого в очередной раз стали дети семейства Бородиной-Омарова. Несмотря на довольно милое семейное видео, многие злопыхатели обратили внимание именно на подпись под ним.
«Приехали к Мару в школу учавствовать в соревнованиях. Будем проходить эстафеты всей семьей», - подписал ролик Омаров.
Нужно сказать, что уже сейчас видео просмотрело больше 600 тысяч людей, некоторые из которых оставили под ним довольно приятные комментарии.
«Вы супер, на вас смотреть просто удовольствие», «Самая лучшая семья! Мечтаю что бы и у меня была такая же как и у вас», «Какие Вы молодцы!!! Все бы были такими родителями!!! Счастья Вам, семейного благополучия, здоровья Вам и Вашим близким!!!!», - пишут поклонники семейства.
Как бы то ни было, но нашлись очень внимательные хейтеры, которые прямо-таки разнесли в пух и прах грамматику Курбана.
«Ещё один грамотей! Участвовать!!!! Исправь не позорься!!», «Пусть Маруся научит грамотно писать тебя», «Зиша опять на Т9 грешить будет», «Зато жена такая грамотная всех поправляет постоянно», «Хочется дать словарем по лбу! Зин, ну ты бы хоть т9 включил, он бы подсказал тебе...», - пишут недоброжелатели.