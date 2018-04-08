Анастасия Костенко рассказала, что 5 лишних килограммов для неё необычно

«С Благовещением вас, друзья! Пусть ваши сердца не знают зла, души окружены полной гармонией и в дома поступают Благие вести! Как и обещала, отвечаю на популярные вопросы!..Честно говоря, немного непривычно и неловко писать о самом сокровенном, поэтому постараюсь вкратце..», - пишет Костенко.

«..Прибавка в весе 5 кг, немного непривычно, но я же не одна. Да и по рукам, ногам и лицу не скажешь. На диетах не сижу, но даже отсутствие спорта на этот период пока не дает о себе знать. Недавно все-таки решилась на то, чтобы плавать 2-3 раза в неделю. И всегда консультируюсь со своим ведущим врачом, поэтому не советую интересоваться у других питанием, спортивным режимом и т.д, все индивидуально», - рассказала Анастасия.

За личной жизнью бывшего мужа Ольги Бузовой и его третьей жены продолжают активно следить многочисленные пользователи Сети, особенно после, как семейство Тарасовых признались в том, что совсем скоро они станут счастливыми родителями.Несколько часов назад Анастасия обнародовала в личном микроблоге новые фотографии, под которыми рассказала поклонникам, на сколько она поправилась, как ухаживает за собой и на каком триместре беременности она находится.По словам известной модели, ее шокировал вопрос – запланирован ли ребенок. Будущая мама подчеркнула, что они с возлюбленным планировали малыша, а также добавила, что поражена негативом, который окружает эту тему.На данный момент у Костенко уже давно перевалило за середину 2 триместра. По мнению супруги Тарасова, во время беременности за собой, своей кожей, волосами и ногтями нужно ухаживать куда тщательней, поэтому сейчас модель не жалеет сил и времени и очень много уделяет внимания своей внешности.