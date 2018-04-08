«Хорошая перчинка»: У Саши Артемовой в Новороссийске красное настроение
Бывшая участница эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова порадовала поклонников новой фотографией.
Несмотря на то, что темноволосая красавица уже не является участницей телестройки, она по-прежнему входит в состав «самых рейтинговых домовцев» проекта. Каждый день за личной жизнью Александры следит 1,4 миллиона подписчиков, которых девушка ежедневно радует большим количеством свежих фотографий и видеороликов.
Несколько дней назад Артемова сообщила пользователям Сети, что в компании своего любимого супруга и его сына от первого брака Мити улетела в Новороссийск, где они планируют провести хорошие выходные в кругу близких и родных людей Евгения Кузина.
Считанные часы назад Александра опубликовала в личном микроблоге новый снимок, на котором продемонстрировала своим фанатам погоду в Новороссийске. На фото экс-участница реалити запечатлена в футболке красного цвета с довольно необычным принтом, джинсах, а также очень модных белых кроссовках.
Нужно сказать, что большому количеству пользователей Сети очень понравился новый снимок Артемовой, ведь они буквально начали забрасывать красавицу приятными словами.
Несмотря на то, что темноволосая красавица уже не является участницей телестройки, она по-прежнему входит в состав «самых рейтинговых домовцев» проекта. Каждый день за личной жизнью Александры следит 1,4 миллиона подписчиков, которых девушка ежедневно радует большим количеством свежих фотографий и видеороликов.
Несколько дней назад Артемова сообщила пользователям Сети, что в компании своего любимого супруга и его сына от первого брака Мити улетела в Новороссийск, где они планируют провести хорошие выходные в кругу близких и родных людей Евгения Кузина.
Считанные часы назад Александра опубликовала в личном микроблоге новый снимок, на котором продемонстрировала своим фанатам погоду в Новороссийске. На фото экс-участница реалити запечатлена в футболке красного цвета с довольно необычным принтом, джинсах, а также очень модных белых кроссовках.
«Цвет настроения красный», - подписала фотографию супруга Евгения Кузина.
Нужно сказать, что большому количеству пользователей Сети очень понравился новый снимок Артемовой, ведь они буквально начали забрасывать красавицу приятными словами.
«Хороша перчинка! Красотуля на отдыхе», «Саша, ты - красотка!!!», «Красивая очень, прям лапуля.....что ты что муж», «Ты супер, и значит у тебя будет все супер! Ты милая, приятная, вообще, невероятная! Веселая, прекрасная, короче… просто Классная!», «Хороша чертовка!», - пишут комментаторы.