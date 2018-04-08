«Хорошая перчинка»: У Саши Артемовой в Новороссийске красное настроение

«Цвет настроения красный», - подписала фотографию супруга Евгения Кузина.

«Хороша перчинка! Красотуля на отдыхе», «Саша, ты - красотка!!!», «Красивая очень, прям лапуля.....что ты что муж», «Ты супер, и значит у тебя будет все супер! Ты милая, приятная, вообще, невероятная! Веселая, прекрасная, короче… просто Классная!», «Хороша чертовка!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что темноволосая красавица уже не является участницей телестройки, она по-прежнему входит в состав «самых рейтинговых домовцев» проекта. Каждый день за личной жизнью Александры следит 1,4 миллиона подписчиков, которых девушка ежедневно радует большим количеством свежих фотографий и видеороликов.Несколько дней назад Артемова сообщила пользователям Сети, что в компании своего любимого супруга и его сына от первого брака Мити улетела в Новороссийск, где они планируют провести хорошие выходные в кругу близких и родных людей Евгения Кузина.Считанные часы назад Александра опубликовала в личном микроблоге новый снимок, на котором продемонстрировала своим фанатам погоду в Новороссийске. На фото экс-участница реалити запечатлена в футболке красного цвета с довольно необычным принтом, джинсах, а также очень модных белых кроссовках.Нужно сказать, что большому количеству пользователей Сети очень понравился новый снимок Артемовой, ведь они буквально начали забрасывать красавицу приятными словами.