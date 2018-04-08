«Она-феномен нашего времени!»: самарцы рассказали о концерте Ольги Бузовой
Прославленная Ольга Бузова пустила в свою гримерку молодого человека, который во время концерта поймал ее футболку.
Несколько дней назад в городе Самара прошел очередной концерт телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающей исполнительницы, который можно посмотреть за хештегом #подзвукипоцелуев. Поклонники Ольги, которым удалось посетить выступление, заявляют, что зал был переполнен.
В Самаре знаменитость решила исполнить известнейшие свои музыкальные композиции, которые для многих стали, как оказалось, самыми любимыми. Также певица потрясла зрителей невероятной стрип-пластикой, а после выступления и вовсе сделала своим поклонникам подарки – диски с собственным автографом.
Как бы то ни было, но больше всего внимания привлек к себе только один молодой человек, который, поймав футболку звезды, посетил ее гримерку. Конечно же, что Дмитрий поспешил поделиться этим в личном микроблоге.
Несколько дней назад в городе Самара прошел очередной концерт телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающей исполнительницы, который можно посмотреть за хештегом #подзвукипоцелуев. Поклонники Ольги, которым удалось посетить выступление, заявляют, что зал был переполнен.
«Она-феномен нашего времени! Это было невероятно круто! Сколько энергии и эмоций! Спасибо тебе Олечка за искренность!!», - вспоминают о концерте некоторые из фанатов Бузовой.
В Самаре знаменитость решила исполнить известнейшие свои музыкальные композиции, которые для многих стали, как оказалось, самыми любимыми. Также певица потрясла зрителей невероятной стрип-пластикой, а после выступления и вовсе сделала своим поклонникам подарки – диски с собственным автографом.
Как бы то ни было, но больше всего внимания привлек к себе только один молодой человек, который, поймав футболку звезды, посетил ее гримерку. Конечно же, что Дмитрий поспешил поделиться этим в личном микроблоге.
«Большое спасибо Бузова за нереальные эмоции на концерте, за кайф, за мурашки. Шоу действительно крутое и я безумно счастлив, что побывал и увидел его своими глазами. Ну а наше общение в гримерке - не смогу описать словами. Ты безумно добрая, искренняя и простая. Твоя целеустремленность поражает, мотивирует. Если чему и можно позавидовать (конечно белой завистью), то это твоему стремлению и внутреннему стержню, благодаря которому ты достигаешь невероятных успехов. Этот день я не забуду никогда. Он навсегда останется в моей памяти. Приезжай еще!», - написал счастливый обладатель футболки от Бузовой.