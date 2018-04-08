«Она-феномен нашего времени!»: самарцы рассказали о концерте Ольги Бузовой

«Она-феномен нашего времени! Это было невероятно круто! Сколько энергии и эмоций! Спасибо тебе Олечка за искренность!!», - вспоминают о концерте некоторые из фанатов Бузовой.

«Большое спасибо Бузова за нереальные эмоции на концерте, за кайф, за мурашки. Шоу действительно крутое и я безумно счастлив, что побывал и увидел его своими глазами. Ну а наше общение в гримерке - не смогу описать словами. Ты безумно добрая, искренняя и простая. Твоя целеустремленность поражает, мотивирует. Если чему и можно позавидовать (конечно белой завистью), то это твоему стремлению и внутреннему стержню, благодаря которому ты достигаешь невероятных успехов. Этот день я не забуду никогда. Он навсегда останется в моей памяти. Приезжай еще!», - написал счастливый обладатель футболки от Бузовой.

Несколько дней назад в городе Самара прошел очередной концерт телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающей исполнительницы, который можно посмотреть за хештегом #подзвукипоцелуев. Поклонники Ольги, которым удалось посетить выступление, заявляют, что зал был переполнен.В Самаре знаменитость решила исполнить известнейшие свои музыкальные композиции, которые для многих стали, как оказалось, самыми любимыми. Также певица потрясла зрителей невероятной стрип-пластикой, а после выступления и вовсе сделала своим поклонникам подарки – диски с собственным автографом.Как бы то ни было, но больше всего внимания привлек к себе только один молодой человек, который, поймав футболку звезды, посетил ее гримерку. Конечно же, что Дмитрий поспешил поделиться этим в личном микроблоге.