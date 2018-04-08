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Влад Кадони: «Встречаюсь с очень сложной и совершенно не публичной девушкой»

Известный ведущий прославленной телестройки «Дом-2» Влад Кадони рассказал, в какие вопросы личной жизни не посвящает свою маму, а также, почему с возлюбленной они откладывают свадьбу.

По словам Влада в его автомобиле всегда можно отыскать диск его коллеги по реалити-шоу Ольги Бузовой, современное средство для лечения диареи «Имодиум, а также электрическую ракетку, которая помогает звезде «Дома-2» убивать своих страшных врагов – ос.

Влад Кадони: «Встречаюсь с очень сложной и совершенно не публичной девушкой»

Для Кадони никогда не было приемным то, что к нему обращается человек, которого он видит впервые, на «ты». Мужчина уверен, что именно на этом, с первого взгляда очень мелком моменте, можно многое узнать о человеке и его воспитании. Особенно это касается мужчин.

«НИКОГДА НЕ РАЗРЕШАЮ МАМЕ..вмешиваться в мою личную жизнь. Женщину и работу выбираю сам. Я в первую очередь за комфорт в отношениях!», - заявляет Влад.

Оказывается, что телеведущий скандального проекта до сих пор говорит спасибо телешоу за то, что именно оно научило его не обижаться на окружающих людей. Отныне Кадони не страшны никакие сплетни или слухи.

«МНЕ СТЫДНО ЗА ТО, ЧТО ИНОГДА... я не сдержан на работе и допускаю личное отношение к участникам проекта. Но я с этим борюсь. Вообще, надо сказать, характер у меня дурацкий. Стараюсь меняться!», - рассказывает ведущий.


Влад Кадони: «Встречаюсь с очень сложной и совершенно не публичной девушкой»

Влад не единожды подчеркнул, что до сих пор не женат только из-за того, что пока он и его любимая девушка не хотят делать такой серьезный шаг.

«НЕ АФИШИРУЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, ТАК КАК... встречаюсь с очень сложной и совершенно не публичной девушкой. У нее нет Инстаграма, она живет в другой реальности и абсолютно не приемлет внимание общественности к своей персоне. Да и у меня нет желания, чтобы нам перемывали кости. Зачем? Мой дом - моя крепость, а не сцена для обсуждений!», - заявил Кадони.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:00
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