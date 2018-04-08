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Ольга Бузова прорекламировала средство от дискомфорта ротовой полости

Знаменитая Ольга Бузова заявила многочисленным подписчикам, что знает, как сделать так, чтобы все части тела были не только всегда здоровы, но и готовы к сложным трудовым будням.

По словам знаменитости, на сегодняшний день из-за большого количества концертов и ведения различных передач и торжеств, у нее перенапрягается горло, которое Оля старается сразу же начать спасать.

Ольга Бузова прорекламировала средство от дискомфорта ротовой полости

Телеведущая эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая певица заявила, что при появлении первых признаков боли в ротовой полости необходимо не ждать того, что она в конечном счете пройдет, а сразу же «убивать ее на корню».

На днях Бузова опубликовала у себя на страничке новую фотографию, под которой прорекламировала хорошее средство для горла. На снимке Ольга позирует в красной футболке собственного бренда «Ольга Бузова Дизайн», в прозрачных очках и без грамма косметики.

Ольга Бузова прорекламировала средство от дискомфорта ротовой полости

«Концерт - это всегда большая ответственность, поэтому ни простуда, ни боль в горле не являются оправданием работать вполсилы. Но лично мне это никогда не мешает, потому что всегда есть современное средство, спрей Оралсепт! Его можно использовать прямо перед выходом на сцену, и всего за минуту он справится с болью и сохранит голос для выступления. Ребята всего 1 минута! И я уже пою свои песни для вас.. Не упустите возможность подготовиться к настоящей весне!..», - написала под фото прославленная исполнительница.

Нужно отметить, что большое количество фанатов Ольги попросили звезду беречь себя.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:30
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