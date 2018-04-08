Беременная супруга Дмитрия Тарасова в соблазнительном наряде заявила, что ждет желанного ребенка

Бывший супруг прославленной телеведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой нетерпеливо ждет появления на свет своего второго наследника. Стоит напомнить, что у спортсмена от первого брака осталась 9-летняя дочь Ангелина. Вероятно, что Анастасия, понимая, что пока у нее еще есть свободное время, решила отметить на некоторые слухи о себе и о своем интересном положении, которое для некоторых, как оказалось, стало большой неожиданностью.Первое, о чем решила заявить модель - малыш для нее и Дмитрия является желанным. Нужно отметить, что многочисленные издания до сих пор твердят о том, что Тарасов женился на Костенко только из-за того, что узнал о беременности девушки.Также Анастасия рассказала, что сейчас уже подходит к завершению третий триместр беременности. За все время супруга спортсмена поправилась только на 5 килограмм. От различных диет, а также активных спортивных нагрузок модель решила отказаться. Тем не менее, после совета своего врача начала посещать бассейн два раза в неделю.Костенко не единожды подчеркнула, что если кто-то из ее подписчиков, так же как и она находится в положении, то они не должны слушать советов других, а говорить со своим врачом лично обо всем. Еще Анастасия поведала о том, как начала ухаживать за собой в период беременности. Для девушки интересное положение не стало чем-то проблематичным, ведь модель и ранее серьезно относилась к своему питанию и различным процедурам для тела.