АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Беременная супруга Дмитрия Тарасова в соблазнительном наряде заявила, что ждет желанного ребенка

Третья супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ответила на некоторые вопросы своих поклонников.

Бывший супруг прославленной телеведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой нетерпеливо ждет появления на свет своего второго наследника. Стоит напомнить, что у спортсмена от первого брака осталась 9-летняя дочь Ангелина. Вероятно, что Анастасия, понимая, что пока у нее еще есть свободное время, решила отметить на некоторые слухи о себе и о своем интересном положении, которое для некоторых, как оказалось, стало большой неожиданностью.

Беременная супруга Дмитрия Тарасова в соблазнительном наряде заявила, что ждет желанного ребенка

Первое, о чем решила заявить модель - малыш для нее и Дмитрия является желанным. Нужно отметить, что многочисленные издания до сих пор твердят о том, что Тарасов женился на Костенко только из-за того, что узнал о беременности девушки.

Также Анастасия рассказала, что сейчас уже подходит к завершению третий триместр беременности. За все время супруга спортсмена поправилась только на 5 килограмм. От различных диет, а также активных спортивных нагрузок модель решила отказаться. Тем не менее, после совета своего врача начала посещать бассейн два раза в неделю.

Беременная супруга Дмитрия Тарасова в соблазнительном наряде заявила, что ждет желанного ребенка

Костенко не единожды подчеркнула, что если кто-то из ее подписчиков, так же как и она находится в положении, то они не должны слушать советов других, а говорить со своим врачом лично обо всем. Еще Анастасия поведала о том, как начала ухаживать за собой в период беременности. Для девушки интересное положение не стало чем-то проблематичным, ведь модель и ранее серьезно относилась к своему питанию и различным процедурам для тела.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фонд Сороса готов вложиться в биткоин, но пока
Наследницы Натальи Чистяковой-Ионовой любят
Новый вид стволовых клеток будет лечить
Ученые: Больше всего микробов люди получают в
Ученые выяснили, от чего человек получает больше
Во Флориде руководство школы выгнало 17-летнюю
Павел Прилучный будет преподавать актерское
Сын Елены Яковлевой снял новый клип в психбольнице
Названы цены внедорожника Volkswagen Touareg
Ученые учли еще один фактор наполнения биосферы
В США члены экипажа высадили из самолета мальчика
Анастасия Волочкова опубликовала совместное фото
Японские одинокие женщины могут воспользоваться
Facebook позволит пользователям безвозвратно
Жители штата Алабама два месяца нюхают ужасные
На продажу выставлен редчайший BMW M1 за 53 млн
Google разрабатывает первый Chromebook с
Японец из города Санда 20 лет запирал своего
Ирландские ученые развеяли мифы о хрупкости и
В Тольятти Ольга Бузова выступала опять полуголой
Дана Борисова решила поддержать идею создания
Катя Жужа в Бахрейне стала фанатом «Формулы-1»
Полина Гагарина во время тренировки мечтает о
Дарья Пынзарь не может без движухи
Лилию Четрару обвинили в плагиате на Ольгу
В Британии учитель физкультуры в частной школе
Дмитрий Клейман рассказал журналистам о тирании
Алену Водонаеву осудили за чересчур откровенный
Алена Савкина была поражена длинными волосами
Ким Кардашьян впервые опубликовала в Instagram
Просмотреть все новости