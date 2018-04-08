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Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»

Прославленная 32-летняя телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова удивила многочисленных поклонников весьма скромным и незамысловатым нарядом.

Несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, вокруг которой возникло довольно много разговоров. На снимке Ольга позирует в рубашке белого цвета, юбке и жилетке от собственного же бренда.

Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»

«Девочки мои, даже в таком графике бешеном я никогда о Вас не забываю. Всегда много красивых новинок от моего бренда «Ольга Бузова Дизайн» специально для Вас! От моих уже узнаваемых везде футболок до офисных костюмов. Люблю Вас, мои дорогие!! Вы самые-самые красивые, каждый раз убеждаюсь в этом, видя Вас на фото и концертах #моидевочки #моипринцессы», - подписала фото Бузова.

Нужно сказать, что большое количество подписчиков Ольги по достоинству оценили новенький костюм певицы, а также подчеркнули, что образ получился несмотря на то, что невероятно скромным, очень элегантным и стильным.

Ольга Бузова удивила поклонников «нарядом школьницы»

«Красивый костюм», «Шикарная», «Очень идет тебе, Оль, такой образ!!!», «Блузка крутая!», «Ты такой женственной, нежной и очень красивой стала Оль. Этот стиль тебе подходит куда лучше! Очень приятно на тебя смотреть!!», - пишут комментаторы.

Стоит напомнить, что не так давно Бузова провела свою первую в жизни пресс-конференцию, для которой выбрала наряд стоимостью в 787 тысяч рублей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 05:59
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