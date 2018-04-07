АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Зрители уверены, что скоро все экс-участники «Дома-2» раскроют тайны проекта

Телезрители заявили, что совсем скоро им станут известны все секреты прославленной телестройки «Дом-2», которые руководство так тщательно пытается скрыть за семью печатями.

По мнению поклонников реалити-шоу, шила в мешке невозможно спрятать, поэтому рано или поздно, но гробовому молчанию, которое окружает проект, придет конец. Зрители уверены, что скоро они узнают все о «Доме-2», после чего бывшие участники отправятся смело подавать в суд на администрацию телешоу, которые, как окажется, нарушали их права.

Зрители уверены, что скоро все экс-участники «Дома-2» раскроют тайны проекта

А говорить на эту тему фанаты реалити впервые начали после того, как экс-участница Дарья Лымарь в прямом эфире рассказала о событиях, за которыми она сама же наблюдала, когда еще входила в состав домовцев. Брюнетка настолько много объяснила и поведала телезрителям, что многие до сих пор находятся в шоковом состоянии.

Даже сейчас, после позорного выгона Антона Шоки, молодой человек уже начал публиковать в лично микроблоге скрины переписок с руководством «Дома-2». А это значит, по словам поклонников проекта, только одно – совсем скоро все экс-участники начнут открывать тайны телестройки, тем самым увеличивая себе количество подписчиков.

Зрители уверены, что скоро все экс-участники «Дома-2» раскроют тайны проекта

Как бы то ни было, но некоторые зрители уверены, что не все домовцы все-таки станут открывать секреты «Дома-2». К примеру, те, кому удается или удалось хорошо подзаработать на проекте, уж точно будут обходить подобные темы.

«Представляете, как изменится жизнь участников «Дома-2»? Когда зрители будут знать о них больше, чем показывают по телевизору?», - пишут фанаты телешоу в Сети.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:04
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Канаде в ДТП погибло 14 хоккеистов
Ученые: Биткоин может стать причиной гибели
Новозеландец запечатлел на камеру “призрачную”
Ученые выяснили, сколько надо времени, чтобы
ASUS ROG обновила конфигурацию игрового ноутбука
Жители Красноярска возмущены видом брошенных под
Google Fuchsia OS доступна для тестирования
Саймон Марданшин потренировался в компании Ромы
Алла Пугачева с детьми активно готовится к
Телезрители уверены, что на «Доме-2» царит любовь
В Исландии дрон столкнулся с кораблем пришельцев
Настя Лисова рассуждает о том, как меняются
В сети опубликовали фото сына Меладзе и
Исследователи заметили НЛО в виде ангела рядом с
Mercedes-Benz в 2020 году выпустит люксовый
Японская компания решила принимать на работу
Caviar выпустила серию пасхальных смартфонов
Huawei Honor 10 засветился на фото и
В Сети появились «живые» снимки смартфона LG G7
Ученые: Символы на древнерусских писанках могут
Новый бюджетный седан Honda Amaze выводят на рынок
Кроссовер Aston Martin оснастят исключительно
Черный параллелепипед на Луне стал новым
Космические ведомства Европы, Канады и Японии
Исследователи на снимках Антарктиды обнаружили
Из-за нехватки комплектующих приостановлена
Российские ученые восстановили лицо последнего
“Екатеринбургские останки” не принадлежат членам
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Просмотреть все новости