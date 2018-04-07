Зрители уверены, что скоро все экс-участники «Дома-2» раскроют тайны проекта

«Представляете, как изменится жизнь участников «Дома-2»? Когда зрители будут знать о них больше, чем показывают по телевизору?», - пишут фанаты телешоу в Сети.

По мнению поклонников реалити-шоу, шила в мешке невозможно спрятать, поэтому рано или поздно, но гробовому молчанию, которое окружает проект, придет конец. Зрители уверены, что скоро они узнают все о «Доме-2», после чего бывшие участники отправятся смело подавать в суд на администрацию телешоу, которые, как окажется, нарушали их права.А говорить на эту тему фанаты реалити впервые начали после того, как экс-участница Дарья Лымарь в прямом эфире рассказала о событиях, за которыми она сама же наблюдала, когда еще входила в состав домовцев. Брюнетка настолько много объяснила и поведала телезрителям, что многие до сих пор находятся в шоковом состоянии.Даже сейчас, после позорного выгона Антона Шоки, молодой человек уже начал публиковать в лично микроблоге скрины переписок с руководством «Дома-2». А это значит, по словам поклонников проекта, только одно – совсем скоро все экс-участники начнут открывать тайны телестройки, тем самым увеличивая себе количество подписчиков.Как бы то ни было, но некоторые зрители уверены, что не все домовцы все-таки станут открывать секреты «Дома-2». К примеру, те, кому удается или удалось хорошо подзаработать на проекте, уж точно будут обходить подобные темы.