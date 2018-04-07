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Никита Турчин вызвался помочь Александре Черно

17-летний Никита Турчин заявил, что Александра Черно одержима бесами.

Многие зрители заметили, что после того, как на реалити-шоу «Дом-2» появился юный экстрасенс, жизнь некоторых из участников стала куда интересней. В первую же минуту своего нахождения в Периметре Никита заявил, что телестройку нужно срочно спасать, ведь она прямо-таки перенасыщена плохой энергетикой.

Никита Турчин вызвался помочь Александре Черно

По словам Турчина, именно она влияет на возникновение постоянных скандалов, потасовок и жестоких драк. Молодой человек пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы на реалити воцарила любовь и гармония.

А начать участник решил с Александры Черно, в которой, по мнению Никиты, сидит что-то дьявольское. Турчин уверен, что эпатажная брюнетка не сможет справиться с этим бесом самостоятельно, поэтому заявил, что хочет помочь Саше. Как удалось выяснить, сама Черно согласна с заявлениями юного мага и готова довериться ему.

«Могу по секрету сказать, что в Саше Черно сидит сущность. Ее нужно убирать! Она постепенно зверски неимоверно ее съедает. Мы с ней поговорили, будем производить ритуал. Я просто сижу ей и говорю: «У тебя сущности». А она такая: «Да». То есть я как бы сказал, что чувствую. А она эту информацию подтвердила. Она сама чувствует в себе подселенца», - рассказывает 17-летний участник.


Никита Турчин вызвался помочь Александре Черно

Нужно сказать, что разговоры о том, что в Александре сидит какая-то сущность, ходили уже давно. К примеру, Алексей Купин рассказывал, что в Черно периодически вселяется какая-то бесовщина, которая влияет на то, что девушка начинает все крушить вокруг себя.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:12
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