Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец наконец-то решила привести свои волосы в порядок

«Сегодня у меня прям «Бьюти День». Уже писала утром, что солнышко и пальмы нас ждут..нужно подготовиться как следует! Перед каждым отдыхом я привожу себя в порядок, особенно делаю акцент на волосы.. Эффект от проделанной работы, просто шедевральный, волосы блестят, а это не может не радовать ..А на сколько уютно и комфортно я себя чувствовала в салоне , не передать словами. Если бы еще не соблазняли конфетами и печеньями..Но я удержалась!.. После отдыха, я точно сюда еще вернусь!», - написала под роликом Виктория.

«Какая же красота! Идеально!!», «Очень красиво! Мастер молодец!!», «Шикарные волосы», «Божеее, как же шикарнооо..», «Выглядишь бомбезно!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что обворожительная брюнетка уже не является участницей реалити-шоу, она по-прежнему входит в состав «самых рейтинговых домовцев». Каждый день за личной жизнью девушки активно продолжают наблюдать многочисленные зрители, которых Виктория радует большим количеством свежий фотографий и видеороликов.Несколько дней назад Романец обнародовала в личном микроблоге новое видео, на котором специалист по волосам рассказывает, какие именно процедуры были проведены бывшей участнице «Дома-2».Нужно сказать, что проделанная работа специалиста очень понравилась подписчикам Романец, которые прямо-таки забросали брюнетку и мастера приятными словами.