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Новенькая участница «Дома-2» заявила, что намерена разбить пару Иосифа Оганесяна и Саши Черно

На прославленном реалити-шоу «Дом-2» совсем скоро появится новенькая участница Снежана Набок, которая с первых же минут кастинга провозгласила, что идет на проект только для того, чтобы разбить пару Александры Черно и Иосифа Оганесяна.

По словам обворожительной блондинки, пара Саши и Иосифа уже давно дала трещину, которую молодым людям не удастся склеить больше никогда. Снежана заявила, что уже устала наблюдать за тем, как ведущие пытаются оттянуть то самое расставание, которое рано или поздно, но все-таки произойдет, ведь этот любовный тандем обречен на провал.

Новенькая участница «Дома-2» заявила, что намерена разбить пару Иосифа Оганесяна и Саши Черно

По мнению Набок, с ее появлением в Периметре все встанет на свои места. Иосиф сразу же бросит Александру и будет строить отношения с ней, а Черно тут же побежит в спортзал избавляться от своих лишних килограммов.

Стоит отметить, что многочисленные телезрители уже начали активно обсуждать еще не пришедшую участницу «Дома-2» . Большинство поклонников реалити уверены, что для Александры, появление Снежаны, станет не более чем очередным поводом куда чаще попадать в эфиры. Ведь все хорошо помнят ситуацию с Дарьей Лымарь, когда почти все выпуски телешоу были посвящены Черно и Оганесяна.

Новенькая участница «Дома-2» заявила, что намерена разбить пару Иосифа Оганесяна и Саши Черно

«В их паре лишь неуверенность, они не уверенны в своих чувствах и никак не могут быть вместе. Иосиф боится даже просто смотреть на привлекательных девушек, страшась тут же убежать от Саши», - говорит Снежана.

О себе же Набок отзывается, как о человеке, который всегда ценил искренность, открытость и человечность.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:26
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