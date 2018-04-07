Каролина Бабенко заявила, что скоро разоблачит 17-летнего Никиту Турчина

Несколько дней назад в Периметре прославленного реалити-шоу появился один из участник самого мистического проекта России «Битва экстрасенсов», который сразу же заявил, что пришел на шоу не только за настоящими чувствами, но и для того, чтобы помочь другим участникам наконец-таки построить нормальные и крепкие отношения.По словам Никиты, он обладает невероятными сверхъестественными способностями, которые будет демонстрировать своим коллегам по реалити на протяжении всего своего пребывания на проекте. Также Турчин добавил, что расстался со своей девушкой за Периметром и поэтому уже даже присмотрел себе барышню на телестройке.Первой, кто попался на глаза молодому магу, оказалась Каролина Бабенко. Как бы то ни было, но недолгие отношения в результате закончились, так толком и не начавшись. А причиной этому стала Валерия Голд, которая приехав на Поляну тут же обратила на себя внимание Турчина своими аппетитными формами.Эта ситуация очень задела Каролину, которая заявила, что совсем скоро отомстит 17-летнему экстрасенсу. Бабенко сообщила, что готовит на Никиту разоблачение, которое докажет, что он простой обманщик и мошенник. Блондинка добавила, что все ее слова она подкрепит неопровержимыми доказательствами и таким способом накажет бывшего своего возлюбленного.