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«Хватит позориться!»: Ксения Собчак показала пляжные забавы Таиланда

Прославленная тележурналистка Ксения Собчак продолжает весело проводить время на отдыхе в Таиланде.

Экс-кандидат в президенты России 2018, журналистка, а также бывшая ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» наконец-то смогла посвятить время своему семейству и оправилась вместе с сыном Платоном и любимым супругом Максимом Виторганом в теплые страны.

«Хватит позориться!»: Ксения Собчак показала пляжные забавы Таиланда

На данный момент Ксения активно продолжает обновлять свой личный микроблог свежими фотографиями, некоторые из которых не вызывают у ее подписчиков должного восторга.

Несколько часов назад Собчак обнародовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, который в пух и прах разнесли недоброжелатели знаменитости.

«Крылатые качели на #sonevakiri», - подписала фото российский политик.


«Хватит позориться!»: Ксения Собчак показала пляжные забавы Таиланда

Нужно сказать, что не всем пользователям Сети по душе отдых семейства Собчак-Виторган, ведь большое количество хейтеров буквально забросали Ксению нелицеприятными комментариями под ее последней публикацией.

«Хватит позориться!», «Погода плачет....Ксюша не стала царицей!..», «Что за фото с отдыха скукота, как из Геленджика..», «Удручающая картина», «Ксения без фотошопа не так стройна и красива, как хочет казаться..», «Как у нас в деревне на пруду», «Столб чуть не свалил, не для веса Виторгана», - пишут злопыхатели.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:34
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