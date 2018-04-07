АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и Майк Хеджес прославились после открытия городов инков и нахождения загадочного черепа атлантов
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Телезрители считают, что Маргарита Овсянникова резко постарела

Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова в очередной раз попала под жесткую критику многочисленных зрителей.

Несколько часов назад в Сети появился еще один стоп-кадр из недавнишнего выпуска телестройки, который поверг в шок даже тех, кто не так давно называл блондинку одной из самых красивых и эффектных девушек на проекте «Остров любви».

Телезрители считают, что Маргарита Овсянникова резко постарела

Ни для кого из поклонников реалити не является секретом то, что Маргариту с первых дней прихода в Периметр считали самой очаровательной барышней, а некоторые даже сравнивали Овсянникову с бывшей участницей телешоу - Дарьей Пынзарь. Многих просто-таки восхищало миловидное лицо блондинки, да и стройному телу Марго кое-какие участницы то и дело завидовали.

Вот только в последние недели, по заявлениям телезрителей, Маргарита выглядит с каждым днем все хуже и хуже. К примеру, большинство фолловеров Сети уже обратили внимание на то, что у Овсянниковой припухло лицо, что говорит о том, что девушка не только набрала лишние килограммы, но и перестала следить за своим внешним видом.

Телезрители считают, что Маргарита Овсянникова резко постарела

Не укрылось от внимательных фанатов «Дома-2» и то, что на лице Маргариты начали появляться морщины, которые можно рассмотреть даже на расстоянии. Как бы то ни было, но свежие фотографии из последнего выпуска напугали даже покровителей блондинки.

По словам злопыхателей, Овсянникова стала напоминать им девушку легкого поведения, которая уже не один год занимается своей столь грязной профессией. В довершение всего недоброжелатели заявили, что Марго выглядит на 10 лет старше своего возраста.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:57
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японская компания решила принимать на работу
Caviar выпустила серию пасхальных смартфонов
Huawei Honor 10 засветился на фото и
В Сети появились «живые» снимки смартфона LG G7
Ученые: Символы на древнерусских писанках могут
Новый бюджетный седан Honda Amaze выводят на рынок
Кроссовер Aston Martin оснастят исключительно
Черный параллелепипед на Луне стал новым
Космические ведомства Европы, Канады и Японии
Исследователи на снимках Антарктиды обнаружили
Из-за нехватки комплектующих приостановлена
Российские ученые восстановили лицо последнего
“Екатеринбургские останки” не принадлежат членам
Павел Дуров опроверг информацию о наличии
Ученые: Детские салфетки могут вызвать пищевую
Софи Кальчева считает порчу виновником разрыва
Анна Седокова порадовала поклонников своей
«АвтоВАЗ» готовит к выходу внедорожник LADA 4x4 в
В сеть выложили рендеры обновлённого седана Lada
Фанаты обвинили Ольгу Бузову в использовании
В Москве начал работать центр по размещению
Минфин поддержал идею обязательного страхования
Стив Возняк рассказал про необходимость делать
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на
Похождения Индианы Джонса: Ученые Хайрам Бингем и
38-летняя Кейт Хадсон готовится стать мамой в
Обгоревший нос и желтый сарафан Дарьи Пынзарь
Роспотребнадзор выявил в преддверии ЧМ-2018 по
Поклонники уверены, что время Ксении Собчак прошло
Мобильные онлайн-кинотеатры становятся менее
Просмотреть все новости