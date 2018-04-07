Телезрители считают, что Маргарита Овсянникова резко постарела

Несколько часов назад в Сети появился еще один стоп-кадр из недавнишнего выпуска телестройки, который поверг в шок даже тех, кто не так давно называл блондинку одной из самых красивых и эффектных девушек на проекте «Остров любви».Ни для кого из поклонников реалити не является секретом то, что Маргариту с первых дней прихода в Периметр считали самой очаровательной барышней, а некоторые даже сравнивали Овсянникову с бывшей участницей телешоу - Дарьей Пынзарь. Многих просто-таки восхищало миловидное лицо блондинки, да и стройному телу Марго кое-какие участницы то и дело завидовали.Вот только в последние недели, по заявлениям телезрителей, Маргарита выглядит с каждым днем все хуже и хуже. К примеру, большинство фолловеров Сети уже обратили внимание на то, что у Овсянниковой припухло лицо, что говорит о том, что девушка не только набрала лишние килограммы, но и перестала следить за своим внешним видом.Не укрылось от внимательных фанатов «Дома-2» и то, что на лице Маргариты начали появляться морщины, которые можно рассмотреть даже на расстоянии. Как бы то ни было, но свежие фотографии из последнего выпуска напугали даже покровителей блондинки.По словам злопыхателей, Овсянникова стала напоминать им девушку легкого поведения, которая уже не один год занимается своей столь грязной профессией. В довершение всего недоброжелатели заявили, что Марго выглядит на 10 лет старше своего возраста.