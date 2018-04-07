Тощие ножки Анастасии Костенко стали поводом для обсуждения в Сети

«Этот момент, когда мамочка и сестренка привезли с собой классную погоду #сестры #мамочка #зарядье», - подписала фото счастливая Анастасия.

«Ноги шпалы», «Похудела Насть», «Настенька какая вы стройная, ножки совсем худенькие! Мама с сестренкой прелесть, теперь понятно в кого вы такая шикарная, мама вон какая молодая красотка!!!!», «Худенькая какая», «Блин, какая у вас фигура классная. Вы такая хрупкая», «Анастасия вы больше кушайте, вам сейчас это необходимо малыш должен хорошо развиваться и вы немножко наберете, у вас очень худенькие ножки наверное на диетах сидите?..», «Ножки веточки прям», - пишут комментаторы.

К известной российской модели и второй вице-мисс России 2014 года, которой рожать в конце июня или в начале июля, приехала в гости любимая мамочка Виктория и сестра Дарина. Конечно же, что семейство решило не засиживаться дома и отправились на прогулку в Парк Зарядье, где и был сделан снимок на память, который Костенко тут же опубликовала в личном микроблоге.На новой фотографии третьей жены Тарасова очень хорошо видно, что будущая мама выбрала для прогулки обтягивающие джинсы, которыми модель подчеркнула свои худые ноги. Стоит отметить, что настолько тоненькие ножки Анастасии сложно было не заметить, поэтому сейчас пользователи социальных сетей буквально на всех порах принялись обсуждать беременную Костенко.