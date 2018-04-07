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Дети и кот Ксении Бородиной устроили «пробку» в ванной

Муж телеведущей эпатажно-известной телестройки «Дом-2» Ксении Бородиной вновь порадовал многочисленных поклонников детской фотографией.

С недавних пор Курбан Омаров куда больше начал проводить времени с детьми, чем бизнесмен, конечно же, сразу же хвастается у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. В чем причина и с чем это связанно, точно сказать нельзя, тем не менее, большое количество фолловеров убеждены в том, что все дело в бизнес-компании, которую несколько месяцев назад ликвидировали.

Дети и кот Ксении Бородиной устроили «пробку» в ванной

Считанные минуты назад супруг Бородиной обнародовал в личном микроблоге новый снимок, под которым рассказал подписчикам, как в их семействе проходит утренняя гигиена.

«Омар с Марусей обсуждают школьные сплетни, Теона прибежала за Шантиком. Все собрались умыться и чистить зубы. Утренняя пробка в ванной», - написал Курбан под фотографией.

Стоит сказать, что многим пользователям Сети очень понравился новый снимок Омарова, ведь уже сейчас он набрал почти 100 тысяч лайков и не одну сотню комментариев.

Дети и кот Ксении Бородиной устроили «пробку» в ванной

«Омар - настоящий будущий мужчина! Мару - девочка - девочка! Ну а Тея - классный ребенок, деловая такая», «Душевная обстановка, милота фото зашкаливает!!!», «В каждом слове чувствуется , как Вы счастливы от всего происходящего», «Чувствуется душевность семьи, очень искреннее и сердечное. Берегите друг друга», «Красивые у вас дети! Мару истинная леди, Омар настоящий мужчина, а Теона пока ещё забавная, маленькая хитруля», - пишут поклонники.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:54
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