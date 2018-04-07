Дети и кот Ксении Бородиной устроили «пробку» в ванной

«Омар с Марусей обсуждают школьные сплетни, Теона прибежала за Шантиком. Все собрались умыться и чистить зубы. Утренняя пробка в ванной», - написал Курбан под фотографией.

«Омар - настоящий будущий мужчина! Мару - девочка - девочка! Ну а Тея - классный ребенок, деловая такая», «Душевная обстановка, милота фото зашкаливает!!!», «В каждом слове чувствуется , как Вы счастливы от всего происходящего», «Чувствуется душевность семьи, очень искреннее и сердечное. Берегите друг друга», «Красивые у вас дети! Мару истинная леди, Омар настоящий мужчина, а Теона пока ещё забавная, маленькая хитруля», - пишут поклонники.

С недавних пор Курбан Омаров куда больше начал проводить времени с детьми, чем бизнесмен, конечно же, сразу же хвастается у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. В чем причина и с чем это связанно, точно сказать нельзя, тем не менее, большое количество фолловеров убеждены в том, что все дело в бизнес-компании, которую несколько месяцев назад ликвидировали.Считанные минуты назад супруг Бородиной обнародовал в личном микроблоге новый снимок, под которым рассказал подписчикам, как в их семействе проходит утренняя гигиена.Стоит сказать, что многим пользователям Сети очень понравился новый снимок Омарова, ведь уже сейчас он набрал почти 100 тысяч лайков и не одну сотню комментариев.