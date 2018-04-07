К беременной Анастасии Костенко приехала мама и сестра

«Этот момент, когда мамочка и сестренка привезли с собой классную погоду #сестры #мамочка #зарядье», - подписала фото будущая мамочка.

«Это мама? Я думала это сестренки! Молодцы, красивые девчата», «Фигура как для беременной, просто супер», «Какая красивая у вас мама! Вы очень на неё похожи! Красивая семья», «Красивое фото! Мама счастливая у нее такие чудесные девочки!», «Настенька какая вы стройная, ножки совсем худенькие! Мама с сестренкой прелесть, теперь понятно в кого вы такая шикарная, мама вон какая молодая красотка!!!!», - пишут комментаторы.

Молодая жена полузащитника столичного «Локомотива» не так давно рассекретила свое интересное положение. В свой день рождение модель опубликовала в Сеть фотографию, на которой она запечатлена с заметно округлившимся животиком. Таким способом, семейство Тарасовых официально подтвердили факт того, что совсем скоро они станут счастливыми родителями. Тем не менее, все подробности Анастасия и Дмитрий по-прежнему тщательно скрывают.Несколько часов назад Костенко-Тарасова обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором беременная девушка изображена в компании своей мамы и младшей сестры.Нужно сказать, что многочисленные подписчики Анастасии по достоинству оценили стремление модели быть с ними честной и открытой, поэтому прямо-таки забросали красавицу и ее маму с сестренкой приятными словами.