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К беременной Анастасии Костенко приехала мама и сестра

К третьей супруге известного российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко приехала в гости мама и младшая сестренка, чем брюнетка поделилась в личном микроблоге.

Молодая жена полузащитника столичного «Локомотива» не так давно рассекретила свое интересное положение. В свой день рождение модель опубликовала в Сеть фотографию, на которой она запечатлена с заметно округлившимся животиком. Таким способом, семейство Тарасовых официально подтвердили факт того, что совсем скоро они станут счастливыми родителями. Тем не менее, все подробности Анастасия и Дмитрий по-прежнему тщательно скрывают.

К беременной Анастасии Костенко приехала мама и сестра

Несколько часов назад Костенко-Тарасова обнародовала у себя на страничке новый снимок, на котором беременная девушка изображена в компании своей мамы и младшей сестры.

«Этот момент, когда мамочка и сестренка привезли с собой классную погоду #сестры #мамочка #зарядье», - подписала фото будущая мамочка.

Нужно сказать, что многочисленные подписчики Анастасии по достоинству оценили стремление модели быть с ними честной и открытой, поэтому прямо-таки забросали красавицу и ее маму с сестренкой приятными словами.

К беременной Анастасии Костенко приехала мама и сестра

«Это мама? Я думала это сестренки! Молодцы, красивые девчата», «Фигура как для беременной, просто супер», «Какая красивая у вас мама! Вы очень на неё похожи! Красивая семья», «Красивое фото! Мама счастливая у нее такие чудесные девочки!», «Настенька какая вы стройная, ножки совсем худенькие! Мама с сестренкой прелесть, теперь понятно в кого вы такая шикарная, мама вон какая молодая красотка!!!!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:25
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