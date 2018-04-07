42-летняя Анастасия Волочкова опубликовала пикантное фото из Таиланда

«Жизнь-это праздник! И жить прекрасно по полной!», - подписала фотографию знаменитость.

«Анастасия, ничего личного, я лично готова сутками смотреть на ваши соски, но негоже взрослой женщине ими на публику светить...», «Смешная ты баба, Настасья!», «Без лифчика..ваш муж клоун не ревнует?..», - пишут комментаторы.



Ни для кого не является секретом, что известная российская танцовщица является активным пользователем социальных сетей. Каждый день Анастасия освежает свой микроблог новыми яркими фотографиями и видеороликами, некоторые из которых имеют довольно откровенный характер.На данный момент Анастасия на отдыхе в Таиланде, конечно же, что именно это и стало причиной того, что количество нескромных снимков балерины увеличилось в несколько раз. Вот и сегодня Волочкова обнародовала у себя на страничке новое фото, на котором у танцовщицы нескромно торчат соски.Нужно сказать, что реакция пользователей Сети на подобного рода кадры зачастую неоднозначна. Одни не могут налюбоваться фигурой Анастасии и ее идеальному шпагату, другие же советуют балерине в своем возрасте стать более скромнее.Стоит подчеркнуть, что на отдых в Таиланд Волочкова отправилась без своего нового молодого человека и дочери. Вдобавок танцовщица рассказала, что на острове ей удалось познакомиться с очень талантливым казахским поэтом по имени Хаким Булибеков, в которого она сразу же влюбилась.