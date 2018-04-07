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Мария Кохно показала три состояния своей фигуры

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно продемонстрировала подписчикам три состояния своей фигуры: ДО проекта, НА проекте, ПОСЛЕ проекта.

Ни для кого не является секретом, что после ухода за ворота телестройки многие участники попросту не знают, как снова привлечь к своей личности внимание большого количества поклонников. Вероятней всего, это коснулось и Марию, которая опубликовала в личном микроблоге довольно неожиданную фотографию, на которой показала разные периоды из своей жизни. Именно эта публикация спровоцировала в Сети множество разговоров.

Мария Кохно показала три состояния своей фигуры

«Три состояния моей фигуры: 1 - ДО проекта. 2 - НА проекте.3 - ПОСЛЕ проекта. Я знаю, когда чувствую себя комфортнее, но когда мне было лучшем всего??», - написала под фото Кохно.

Преданные поклонники обворожительной блондинки тут же бросились восхищаться стройным телом своей любимицы, а также попросили девушку больше никогда не доводить себя до такого страшного заболевания, как анорексия. Напомним, что Кохно ранее рассказывала о том, что стремясь к идеальной фигуре попросту переступила грань дозволенного и серьезно заболела.

Мария Кохно показала три состояния своей фигуры

В то же время многочисленные недоброжелатели начали засмеивать Марию и заявили, что второе и третье фото являются чистой воды работой фотошопа. Как бы то ни было, но большинство фолловеров пришли к одной мысли – Кохно после ухода с реалити взялась за свой внешний вид.

«После проекта ,ты просто бомба стала!!! Умничка, очень хорошо выглядишь», «Ты очень похорошела», «Машуля красавица, мне бы так», «Маша, вы сделали грудь?», « До проекта вообще кошмар. На проекте хорошо! А после, вообще огонь!!», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:31
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