Мария Кохно показала три состояния своей фигуры

«Три состояния моей фигуры: 1 - ДО проекта. 2 - НА проекте.3 - ПОСЛЕ проекта. Я знаю, когда чувствую себя комфортнее, но когда мне было лучшем всего??», - написала под фото Кохно.

«После проекта ,ты просто бомба стала!!! Умничка, очень хорошо выглядишь», «Ты очень похорошела», «Машуля красавица, мне бы так», «Маша, вы сделали грудь?», « До проекта вообще кошмар. На проекте хорошо! А после, вообще огонь!!», - пишут комментаторы.

Ни для кого не является секретом, что после ухода за ворота телестройки многие участники попросту не знают, как снова привлечь к своей личности внимание большого количества поклонников. Вероятней всего, это коснулось и Марию, которая опубликовала в личном микроблоге довольно неожиданную фотографию, на которой показала разные периоды из своей жизни. Именно эта публикация спровоцировала в Сети множество разговоров.Преданные поклонники обворожительной блондинки тут же бросились восхищаться стройным телом своей любимицы, а также попросили девушку больше никогда не доводить себя до такого страшного заболевания, как анорексия. Напомним, что Кохно ранее рассказывала о том, что стремясь к идеальной фигуре попросту переступила грань дозволенного и серьезно заболела.В то же время многочисленные недоброжелатели начали засмеивать Марию и заявили, что второе и третье фото являются чистой воды работой фотошопа. Как бы то ни было, но большинство фолловеров пришли к одной мысли – Кохно после ухода с реалити взялась за свой внешний вид.