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Евгения Феофилактова разоблачила обман Антона Гусева по поводу своих заработков

Бывшая участница прославленного реалати-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала подписчикам, сколько в месяц Антон Гусев выплачивает ей алиментов на их общего сына Даниэля.

Экс-участник скандальной телестройки на протяжении уже нескольких месяцев активно выхваляется своим хорошим заработком. По словам Антона, ежемесячно ему удается заработать как минимум полмиллиона рублей, именно поэтому он чувствует себя просто изумительно. Мужчина даже заявлял, что готов делиться своим опытом и знаниями со всеми, кто тоже жаждет хорошо зарабатывать.

Евгения Феофилактова разоблачила обман Антона Гусева по поводу своих заработков

Конечно же, что многим фолловерам оставалось только завидовать бывшей супруге Гусева, ведь со своими огромными заработками мужчина каждый месяц должен обеспечивать своего сына примерно 150 тыс. рублей. Однако, как выяснилось, в реальной жизни алименты Антона не дотягивают и до 20 тысяч.

После того как одна из подписчиц Евгении в красках расписала, как ее мучает чувство зависти, от того, что Феофилактова получает такие большие алименты, обворожительная блондинка не выдержала и решила озвучить реальную сумму алиментов, которые платит Гусев.

Евгения Феофилактова разоблачила обман Антона Гусева по поводу своих заработков

«Жень, красотка! Не устаю восхищаться тобой! До сих пор не могу понять, как можно было Королеву поменять на косолапого медведя? Ну да ладно..хоть алименты королевские..Бывший то 500 тыщ в месяц зарабатывает, значит алименты минимум 125 – это по закону, а на любимого сына наверное и больше», - написала одна из фанаток экс-участницы «Дом-2».

Именно этот комментарий подтолкнул Женю признаться своим подписчикам, что ее бывший супруг дает на ребенка очень редко даже 14 тысяч рублей, при самых лучших раскладах Даниэлю перепадает до 20 тысяч рублей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:07
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