Перепачканная мороженым дочь Ксении Бородиной очаровала фанатов

«#ТейкаЖгун», - незамысловато подписала видео Бородина.

«Маруська такая деловуша!!! А Теюшка как всегда улыбает и настроение поднимает!! смешулька не могу», «Старшая какая умница выросла так красавица а Тея приколюшка», «Бандитка маленькая, прям видно, что главарь в вашей детской банде», «Киса сладенькая!!! Не могу насмотреться на нее! Старается так хорошо спеть! Красотка просто!», «Она мне как родная дочь уже стала ,каждый день смотрю на это чудо и улыбаюсь,она у вас просто поднимушканастрой», - пишут комментаторы.

Несколько часов назад звезда прославленной телестройки опубликовала в личном микроблоге новый ролик, главной героиней которого в очередной раз оказалась 2-летняя Теона. На кадрах малышка сидит в стульчике для кормления и с наслаждением поедает вкусное мороженное, шоколад от которого постоянно падает. Затем знаменитость просит младшую дочку спеть ей песенку.Нужно сказать, что многочисленные подписчики Ксении остались в восторге от маленькой красавицы Теоны и ее обворожительного пения. Они прямо-таки забросали маленькую куколку большим количеством приятных слов.Стоит отметить, что некоторые из пользователей Сети заметили недовольный взгляд Маруси, которая после того, как на нее навели камеру, попросту отвернулась от нее.