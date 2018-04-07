Перепачканная мороженым дочь Ксении Бородиной очаровала фанатов
Телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина порадовала поклонников новым видеороликом.
Несколько часов назад звезда прославленной телестройки опубликовала в личном микроблоге новый ролик, главной героиней которого в очередной раз оказалась 2-летняя Теона. На кадрах малышка сидит в стульчике для кормления и с наслаждением поедает вкусное мороженное, шоколад от которого постоянно падает. Затем знаменитость просит младшую дочку спеть ей песенку.
Нужно сказать, что многочисленные подписчики Ксении остались в восторге от маленькой красавицы Теоны и ее обворожительного пения. Они прямо-таки забросали маленькую куколку большим количеством приятных слов.
Стоит отметить, что некоторые из пользователей Сети заметили недовольный взгляд Маруси, которая после того, как на нее навели камеру, попросту отвернулась от нее.
Несколько часов назад звезда прославленной телестройки опубликовала в личном микроблоге новый ролик, главной героиней которого в очередной раз оказалась 2-летняя Теона. На кадрах малышка сидит в стульчике для кормления и с наслаждением поедает вкусное мороженное, шоколад от которого постоянно падает. Затем знаменитость просит младшую дочку спеть ей песенку.
«#ТейкаЖгун», - незамысловато подписала видео Бородина.
Нужно сказать, что многочисленные подписчики Ксении остались в восторге от маленькой красавицы Теоны и ее обворожительного пения. Они прямо-таки забросали маленькую куколку большим количеством приятных слов.
«Маруська такая деловуша!!! А Теюшка как всегда улыбает и настроение поднимает!! смешулька не могу», «Старшая какая умница выросла так красавица а Тея приколюшка», «Бандитка маленькая, прям видно, что главарь в вашей детской банде», «Киса сладенькая!!! Не могу насмотреться на нее! Старается так хорошо спеть! Красотка просто!», «Она мне как родная дочь уже стала ,каждый день смотрю на это чудо и улыбаюсь,она у вас просто поднимушканастрой», - пишут комментаторы.
Стоит отметить, что некоторые из пользователей Сети заметили недовольный взгляд Маруси, которая после того, как на нее навели камеру, попросту отвернулась от нее.