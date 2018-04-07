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Рустам Солнцев посоветовал Ольге Бузовой поискать себе мужчину «у мартеновских печей»

Известнейшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а также певица Ольга Бузова не перестает заставлять публику говорить о себе.

Несколько дней назад, на первой своей пресс-конференции, знаменитость призналась, что она по-прежнему одинока, ведь ей так и не удалось встретить того единственного, кто покорил бы ее сердце, а близкие отношения без любви звезда считает непозволительными.

Рустам Солнцев посоветовал Ольге Бузовой поискать себе мужчину «у мартеновских печей»

Эпатажный шоумен Рустам Солнцев не смог оставить без внимания заявление Бузовой и решил прокомментировать его в своей постоянной рубрике.

«Ольга Бузова проболталась, что у нее уже два года нет секса. Думаю, что это вынуждено - ну какой может быть секс в отечественном шоу-бизнесе. Любимая, не представляю тебя в эротической обстановке с мужчинами с розовыми волосами. Обидно, что все эти эротические фотосессии, которые ты без конца клепаешь - коту под хвост. Послушай, дорогая, а тот, из Камеди Клаб - тоже никак, да? Куда катится мир..Один тебе совет дружеский - говорят, у мартеновских печей еще остались мужики. Поэтому потерпи еще пару лет, поруби бабок, а потом пора менять тур-оператора», - рассуждает экс-коллега Ольги.

Солнцев подчеркнул, что певице нужно искать себе возлюбленного за пределами шоу-бизнеса, так как, по словам Рустама, в нем уже не осталось нормальных мужчин, ведь все они уже давно заняты. Ведущий и актер уверен, что Бузовой подойдут только олигархи или чиновники, а не какие-то певцы, актеры или футболисты.

Рустам Солнцев посоветовал Ольге Бузовой поискать себе мужчину «у мартеновских печей»

«Ей нужен мужчина с опытом, постарше и поумнее юмористов и футболистов, который разглядит в Оле доброго и хорошего человека, будет ее ценить, а не на других девушек засматриваться», - заявил Солнцев.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:01
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