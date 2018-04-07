«Поющие трусы»: Ольга Бузова концертом взбудоражила Самару
Телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая певица Ольга Бузова выступила со своим концертом в Самаре, что в очередной раз раскритиковали недоброжелатели.
Звезда российского ТВ снова порадовала своих многочисленных поклонников очередным сольным представлением. Считанные часы прошли после выступления Бузовой в Самаре, тем не менее, знаменитость уже вовсю в лично микроблоге делиться впечатлениями от него.
Несмотря на большое количество лайков, просмотров и приятных комментариев подписчиков, нашлись и те, кто лишний раз не упустил возможности в пух и прах разнести выступление Бузовой.
Звезда российского ТВ снова порадовала своих многочисленных поклонников очередным сольным представлением. Считанные часы прошли после выступления Бузовой в Самаре, тем не менее, знаменитость уже вовсю в лично микроблоге делиться впечатлениями от него.
«Сложно уместить то, что было сегодня в Самаре в одну минуту..годы тренировок с Филиппом Киркоровым дают о себе знать! найдите себя на видео! Вы лучшие у меня!! Я не сплю...эмоции переполняют
#моилюдивсегдасомной#турбузова2018#самара#подзвукипоцелуев#buzovateam#обузевшие», - пишет Ольга под видеороликом со своего концерта в Самаре.
#моилюдивсегдасомной#турбузова2018#самара#подзвукипоцелуев#buzovateam#обузевшие», - пишет Ольга под видеороликом со своего концерта в Самаре.
Несмотря на большое количество лайков, просмотров и приятных комментариев подписчиков, нашлись и те, кто лишний раз не упустил возможности в пух и прах разнести выступление Бузовой.
«Поющие трусы», «Надеюсь малолетки быстро вырастут и забудут ЭТо..», «Радует одно..публика одни дети. А дети, как известно растут. И взгляды, соответственно, меняются», «Голоса нет, таланта нет, ума нет, вот и прыгает в трусах, чтобы хоть чем то привлечь!!!», «Сложно уместить в голове, как родители (ну если нормальные), разрешают детям ходить на концерты этой порнушницы? Найдите ей мужика, сколько она еще будет микрофон между ног тереть?!», - пишут хейтеры.