Алена Рапунцель прихвастнула тизером песни от Ильи Яббарова

«Счастья вам, вы лучшие!!!», «Ален ты та женщина, которая вдохновляет. Дай бог твоему мужчине мозгов и с тобой он пойдет вверх», «Я вас верю!!! Вы очень хорошая, красивая пара!! Счастье, любви вам», «Первый раз я вижу влюблённый Яббаров», «Песня огонь!», «О ну круто, молодец Илюха, Аленка покажи всем настоящую любовь вопреки всему», «Самая лучшая и искренняя пара! Надоело наблюдать эти фикции со стороны других участников. Алена, Илья, вы лучшие», - комментируют тизер в Сети.

Одна из самых ярких пар прославленной телестройки, несмотря на большое количество скандалов, продолжают радоваться обществом друг друга. Несколько часов назад девушка в личном микроблоге продемонстрировала поклонникам небольшую часть песни, которую совсем скоро они с возлюбленным официально презентуют.Конечно же, что Алена, недавно ставшая тетей, сейчас находится на седьмом небе от счастья. Особенно после того, как зрители по достоинству оценили незамысловатый, но невероятно душевный текст и приятный голос Ильи. Да и ненадежное, но все-таки согласие девушке удалось заключить со своей старшей сестрой. Однако, как оказалось, все может совсем скоро снова разрушиться.Дело в том, что на страничке Савкиной тизер, который она опубликовала считанные часы назад, уже набрал 16 тысяч просмотров, а этот показатель даже не обошел видеоролики старшей Рапунцель с выписки из роддома, чем, конечно же, могут быть очень недовольны «бренды Дом-2»