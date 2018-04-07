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Алена Рапунцель прихвастнула тизером песни от Ильи Яббарова

Отрывком из музыкальной композиции Ильи Яббарова, посвященной Алене Рапунцель, наслаждаются телезрители «Дом-2».

Одна из самых ярких пар прославленной телестройки, несмотря на большое количество скандалов, продолжают радоваться обществом друг друга. Несколько часов назад девушка в личном микроблоге продемонстрировала поклонникам небольшую часть песни, которую совсем скоро они с возлюбленным официально презентуют.

Алена Рапунцель прихвастнула тизером песни от Ильи Яббарова

Конечно же, что Алена, недавно ставшая тетей, сейчас находится на седьмом небе от счастья. Особенно после того, как зрители по достоинству оценили незамысловатый, но невероятно душевный текст и приятный голос Ильи. Да и ненадежное, но все-таки согласие девушке удалось заключить со своей старшей сестрой. Однако, как оказалось, все может совсем скоро снова разрушиться.

Дело в том, что на страничке Савкиной тизер, который она опубликовала считанные часы назад, уже набрал 16 тысяч просмотров, а этот показатель даже не обошел видеоролики старшей Рапунцель с выписки из роддома, чем, конечно же, могут быть очень недовольны «бренды Дом-2»

Алена Рапунцель прихвастнула тизером песни от Ильи Яббарова

«Счастья вам, вы лучшие!!!», «Ален ты та женщина, которая вдохновляет. Дай бог твоему мужчине мозгов и с тобой он пойдет вверх», «Я вас верю!!! Вы очень хорошая, красивая пара!! Счастье, любви вам», «Первый раз я вижу влюблённый Яббаров», «Песня огонь!», «О ну круто, молодец Илюха, Аленка покажи всем настоящую любовь вопреки всему», «Самая лучшая и искренняя пара! Надоело наблюдать эти фикции со стороны других участников. Алена, Илья, вы лучшие», - комментируют тизер в Сети.

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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:29
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