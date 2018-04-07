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Ольга Бузова открывает ресторан в центре Москвы

Прославленная Ольга Бузова официально заявила о том, что совсем скоро в Москве заработает первый ее ресторан.

Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница рассказала о том, что планирует открыть в столице первое свое заведение, где люди смогут не только хорошо провести время, но еще и вкусно покушать. По словам Ольги, она давно задумывалась над подобным проектом.

Ольга Бузова открывает ресторан в центре Москвы

Остальные подробности Бузова предпочла держать в секрете, поэтому на данный момент сложно сказать, когда откроется ресторан, каким будет его название и к каким ценам следует быть готовым клиентам заведения.

«В ближайшее время в центре Москвы, на Цветном бульваре, откроется мой первый ресторан. Этому проекту два года. Мы два года разрабатывали концепцию, около года искали место. И вот наконец-то финал, все готово, найдено помещение, сейчас приступаем к ремонтным работам. Скоро откроется мой первый ресторан в Москве!!!», - гордо заявила телеведущая и певица.


Ольга Бузова открывает ресторан в центре Москвы

Стоит отметить, что ранее в Сети уже активно начали обсуждать информацию о том, что Ольга совсем скоро займется помимо творчества еще и ресторанным бизнесом. А первые разговоры появились, как раз после пресс-конференции Бузовой, на которой знаменитость официально заявила, что запускает собственную криптовалюту BUZCOIN и IT-платформу BUZAR.

«Я кидаю вызов всем мужчинам и бизнесменам. Все, к чему касается Ольга Бузова, становится золотом», - провозгласила Ольга на пресс-конференции в столице.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:51
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