Ольга Бузова открывает ресторан в центре Москвы

«В ближайшее время в центре Москвы, на Цветном бульваре, откроется мой первый ресторан. Этому проекту два года. Мы два года разрабатывали концепцию, около года искали место. И вот наконец-то финал, все готово, найдено помещение, сейчас приступаем к ремонтным работам. Скоро откроется мой первый ресторан в Москве!!!», - гордо заявила телеведущая и певица.

«Я кидаю вызов всем мужчинам и бизнесменам. Все, к чему касается Ольга Бузова, становится золотом», - провозгласила Ольга на пресс-конференции в столице.

Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница рассказала о том, что планирует открыть в столице первое свое заведение, где люди смогут не только хорошо провести время, но еще и вкусно покушать. По словам Ольги, она давно задумывалась над подобным проектом.Остальные подробности Бузова предпочла держать в секрете, поэтому на данный момент сложно сказать, когда откроется ресторан, каким будет его название и к каким ценам следует быть готовым клиентам заведения.Стоит отметить, что ранее в Сети уже активно начали обсуждать информацию о том, что Ольга совсем скоро займется помимо творчества еще и ресторанным бизнесом. А первые разговоры появились, как раз после пресс-конференции Бузовой, на которой знаменитость официально заявила, что запускает собственную криптовалюту BUZCOIN и IT-платформу BUZAR.